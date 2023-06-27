رسالة قوية لحسن شاكوش وحمو بيكا.. المايسترو أمير عبد المجيد: محمد رمضان مؤدي استعراضي وأحمد سعد نمبر وان

حل المايسترو أمير عبد المجيد ضيفا على الإعلامية "عزة مصطفى"، في حلقة خاصة، برنامج "صالة التحرير"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد".

ونرصد في التقرير التالي أبرز التصريحات:

المايسترو أمير عبد المجيد: حضور الجمهور من العوامل المؤثرة على الفنان والموسيقي عامة

قال المايسترو أمير عبد المجيد، إن هناك بعض الحفلات تواجه زخما جمهوريا وبعضها يشهد عددا كبيرا لظروف تكون خارجة عن الإرادة.



إرادة ربنا عجيبة.. المايسترو أمير عبدالمجيد يكشف عن بدايته المهنية |فيديو

تحدث المايسترو أمير عبد المجيد، عن رحلته المهنية، قائلا "إرادة ربنا عجيبة، لأننا كنت عايز حاجة وربنا أراد حاجة أخرى".



المايسترو أمير عبدالمجيد: اعترضت على ملابس شيرين في إحدى حفلات ليالي التلفزيون

كشف المايسترو أمير عبد المجيد، عن تفاصيل اعتراضه على ملابس الفنانة شيرين عبد الوهاب على المسرح في إحدى الحفلات.



المايسترو أمير عبد المجيد: بعض المطربين يؤدون الغناء بـ قلة أدب.. فيديو

أكد المايسترو أمير عبد المجيد، أنه واجه خلال رحلته الموسيقية العديد من التحديات الصعبة، منوها أنه كموسيقار محترف يجب أن يواجه أي تحد أو صعوبات.



الموسيقار أمير عبدالمجيد: محمد رمضان مؤدي استعراضي وشايف نفسه نمبر وان.. فيديو

علق المايسترو أمير عبد المجيد، على أغاني الفنان محمد رمضان، قائلا: "محمد رمضان شايف نفسه نمبر وان، ويرتدي ملابس مختلفة من أجل الشو".



مش مطرب شعبي.. المايسترو أمير عبد المجيد: أحمد سعد نمبر وان في الغناء

قال المايسترو أمير عبد المجيد، إن المطرب أحمد سعد يعتبر نمبر وان في الغناء.

وأضاف المايسترو أمير عبد المجيد خلال حواره مع الإعلامية "عزة مصطفى"، ببرنامج "صالة التحرير"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "أفضل لقب يمكن قوله لأحمد سعد سعد "مطرب" لأن هناك فرق بين المغني الشعبي والمطرب".



أمير عبد المجيد يعلن تلحين قصيدة "المولد العلي" للدكتور علي جمعة

أكد المايسترو أمير عبد المجيد، أن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان ينظر لـ 2030 على أن المملكة العربية السعودية لديها نهضة فنية وترفيهية قوية، وليس الاعتماد على البترول والنفط فقط.



المايسترو أمير عبد المجيد يوجه رسالة قوية لـ حسن شاكوش وحمو بيكا

وجه المايسترو أمير عبد المجيد، رسالة قوية لـ حسن شاكوش و حمو بيكا، قائلا: "متغيروش هوية المواطن المصري".



المايسترو أمير عبد المجيد: أشكر الرئيس على مواقفه من أجل الشعب والدولة

أكد المايسترو أمير عبدالمجيد، أن ثورة 30 يونيو، تذكره بالرئيس السيسي بموقفه «الرجولي» تجاه الشعب المصري، وانحياز القوات المسلحة الكامل لهذه الثورة.

