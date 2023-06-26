إعلان عاجل من البيت الأبيض بشأن استعداد روسيا لاستخدام الأسلحة النووية بأوكرانيا

قال جون كيربي، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، اليوم الإثنين، إن الولايات المتحدة ليس لديها معلومات تشير إلى خطط روسيا لاستخدام أسلحة نووية في أوكرانيا.

وقال كيربي: "نحن نراقب الوضع عن كثب، ولا نرى أدلة على أن بوتين كان ينوي استخدام الأسلحة النووية في أوكرانيا أو في أي مكان آخر".

وفي وقت سابق، وصف وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن، والرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، حول التهديد النووي المزعوم من الجانب الروسي بأنه “تيار مضطرب من الوعي”.

و وصف السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنتونوف، تكهنات أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي حول إمكانية استخدام موسكو للأسلحة النووية في أوكرانيا بأنها سخيفة.