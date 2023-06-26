كشفت معدناً أصيلاً.. الوطنية للصحافة مهنئة الرئيس السيسي بـثورة 30 يونيو

بعث المهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو المجيدة.

وأكد رئيس الهيئة، خلال البرقية أن ثورة 30 يونيو جسدت قدرة المصريين على صنع التاريخ، وتعبيراً عن إرادة شعبية صادقة في انطلاق أزهى مراحل النضال الوطني بالبناء والتنمية على أرض مصر، لقد كان وسيظل تكاتف الشعب المصري العظيم ومؤسساته خلف قيادتكم الوطنية الحكيمة، علامة مضيئة في تاريخ مصر المعاصر، وانتصاراً لقيم العزة و الكرامة.

وجاء في نص البرقية: "الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية القائد الأعلى للقوات المسلحة تحية طيبة واحتراما وبعد، يسعدني أن أبعث لفخامتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أعضاء الهيئة الوطنية للصحافة ورؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية وجموع العاملين بها من صحفيين وإداريين وعمال؛ أسمى آيات التهاني بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو المجيدة، التي ضرب فيها شعب مصر العظيم وقواته المسلحة أروع الأمثلة في الدفاع عن الهوية الوطنية نسيجاً واحداً متماسكاً والحفاظ على أمن واستقرار البلاد".

سيادة الرئيس، جسدت ملحمة ثورة 30 يونيو قدرة المصريين على صنع التاريخ، وتعبيراً عن إرادة شعبية صادقة في انطلاق أزهى مراحل النضال الوطني بالبناء والتنمية على أرض مصر، لقد كان وسيظل تكاتف الشعب المصري العظيم ومؤسساته خلف قيادتكم الوطنية الحكيمة، علامة مضيئة في تاريخ مصر المعاصر، وانتصاراً لقيم العزة و الكرامة ".

عشر سنوات مرت على ثورتنا المجيدة في 30 يونيو شهدت بلادنا خلالها طفرات غير مسبوقة في جميع القطاعات ؛ وباتت مصر نموذجاً ناجحاً يشار إليه بالبنان في كافة المحافل الدولية بقدرة قيادتها السياسية على إدارة منظومة متكاملة وإصلاح شامل في جميع المجالات.

وبدعم ومساندة سيادتكم للصحافة القومية وأهمية دورها التثقيفي والتنويري، ستكون كما كانت دائماً خط الدفاع الأول عن الدولة المصرية وقضايا وطننا وأمننا القومي ، والداعم الرئيسي لها على كافة الأصعدة.

فخامة الرئيس، ننتهز هذه الفرصة لتهنئة سيادتك بعيد الأضحى المبارك ، اعاده الله على سيادتكم وعلى مصرنا الحبيبة باليمن والخير والبركات وكل عام وسيـادتكم بخير.