اخربوها.. تهنئة مثيرة للجدل من سمية الخشاب بحلول عيد الأضحى

وجهت الفنانة سمية الخشاب، رسالة لجمهورها؛ بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، غدا.

وكتبت سمية الخشاب، عبر حسابها على “تويتر”: “‏كل سنة وأنتوا طيبين يا حبايب قلبي.. بحبكم أوي أوي أوي.. وبتمنالكم عيد سعيد.. واخربوها!!!!”.

وفي سياق آخر، سبق أن رد الفنان أحمد سعد، على انتقادات طليقته، الفنانة سمية الخشاب، مؤخرا؛ بعدما سخرت من ملابسه الشفافة التي ارتداها في حفله بالمملكة العربية السعودية.

وعلق أحمد سعد، خلال تكريمه في حفل جوائز الميما، على تعليقات سمية الخشاب، قائلاً: «هي تقول اللي هي عايزاه، وكل واحد حر، وكلهم جمهوري، وكلهم ناس عايزين مصلحتي».

وأضاف أحمد سعد، أن رقص سمية الخشاب على أغنيته؛ يأتي تشجيعا له، مؤكدا أنها تحب الخير له، وكذلك الجمهور، لا يتصيدون له الأخطاء.