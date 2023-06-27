لأول مرة منذ 20 عاما.. الولايات المتحدة تسجل 5 إصابات بالملاريا

أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها ،اليوم الثلاثاء، عن إصابة 5 حالات بالملاريا في ولايتي فلوريدا وتكساس.

وهذه هي المرة الأولى منذ 20 عاماً التي تحدث فيها حالات إصابة محلياً في الولايات المتحدة بالمرض ينقل عبر البعوض وقد يكون قاتلاً، بحسب وكالة رويترز الإخبارية.

وقالت المراكز الأمريكية إن هناك 4 الحالات في ولاية فلوريدا، بالإضافة إلى حالة في ولاية تكساس، وتم تشخيصها على مدى شهرين.

وحذرت المراكز من أن الملاريا تعد حالة طبية طارئة، وأن أي شخص تظهر عليه الأعراض يجب فحصه على وجه السرعة.