تؤدي إلى الوفاة.. الطب البيطري يحذر من تناول الكبدة نيئة

حذرت نعمة عارف، مدير عام المجازر والصحة العامة بمديرية الطب البيطري القاهرة، من تناول الكبدة نيئة، قائلة: لو الكبدة سليمة وصحيحة يمكن تناولها نيئة، ولكن في حالة عدم التأكد من مصدرها وطريقة ذبحها يكون الأمر خطرا.



واسترسلت نعمة عارف خلال حوارها ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، : هناك نوع من الديدان يعيش داخل الكبد، وفي حالة تناول الكبدة نيئة يمكن أن تصيب الديدان منطقة الفم والبلعوم، وتتسبب في حدوث تورم واختناق يؤدي إلى الوفاة.

وفيما يخص سلامة الأضحية، أوضحت: يجب أن يكون الحيوان نشيط وخالي من العيوب، مناشدة المواطنين بضرورة فحص الأضحية، بداية من المظهر الخارجي.