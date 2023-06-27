نوفر الخدمات بالمجان.. الطب البيطري: لدينا 6 مجازر للنحر داخل محافظة القاهرة

قالت نعمة عارف، مدير عام المجازر والصحة العامة بمديرية طب بيطري القاهرة، إن الإدارة في حالة استعداد مستمر طوال ال24 ساعة، ولكننا نكثف جهودنا قبل العيد بشهر، وذلك لتلبية احتياجات المواطنين من اللحوم.

وأضافت نعمة عارف خلال حوارها ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أننا نعمل على رفع كفاءة المجازر والبنية التحتية داخل كل مجزر، وبيتم تدعيم المجازر بأطباء من الإدارات الخارجية، مشددة على أن المجازر مفتوحة أمام المواطنين لمدة 24 ساعة، بداية من أول أيام العيد وحتى آخر أيام التشريق.

ولفتت إلى أن القاهرة لديها 6 مجازر، من بينهم مجزر البساتين، مناشدة المواطنين بنحرالأضحية داخل المجازر.

ونوهت بأن محافظة القاهرة تتيح المجازر للمواطنين بالمجان، متابعة: يجب أن تكون الأضحية في السن الشرعي للنحر.