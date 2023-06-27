أحمد تركي يوضح فضل يوم عرفة والأعمال المستحبة.. ويكشف مفاجأة بشأن حكم الأضحية بالطيور

حل الشيخ أحمد تركي، أحد علماء الأزهر الشريف، ضيفا على الإعلامي "أحمد موسى"، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد".

ونرصد في التقرير التالي أبرز التصريحات:

أحد علماء الأزهر يوضح حكم الأضحية بالطيور.. فيديو

أكد الشيخ أحمد تركي، أحد علماء الأزهر، أن الأضحية من السنن التي أمرنا النبي بها، ومن شروطها الاستطاعة والمقدرة.



أحمد تركي يوضح فضل يوم عرفة والأعمال المستحب فعلها لغير الحاج.. فيديو

كشف الشيخ أحمد تركي، أحد علماء الأزهر، فضل يوم عرفة، والأعمال التي يجب على الإنسان القيام بها يوم عرفة لغير الحاج.



الشيخ أحمد ترك: الإطعام في يوم ذي مسغبة أفضل من الأضحية.. فيديو

تحدث الشيخ أحمد ترك، أحد علماء الأزهر الشريف، عن الأضحية، قائلا: "الإطعام في يوم ذي مسغبة أفضل من الأضحية".



حب يعقبه تضحية| الشيخ أحمد ترك: الولاء الوطني فريضة وواجب.. فيديو

قال الشيخ أحمد ترك، أحد علماء الأزهر الشريف، إن الولاء الوطني فريضة وواجب.

وأضاف الشيخ أحمد ترك، أحد علماء الأزهر الشريف، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "الولاء ليس انحياز للوطن فقط، بل هو حب يعقبه تضحيه".

ما هو حكم صيام عرفة لمريض السكر .. الشيخ أحمد تركي يوضح

كشف الشيخ أحمد ترك، أحد علماء الأزهر الشريف، حكم صيام عرفة لمريض السكر.

وأضاف الشيخ أحمد ترك، أحد علماء الأزهر الشريف، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "صيام يوم عرفة سنة"، موضحا: "لو صومنا ربنا سيعطينا الأجر وإذا لم نصم ليس علينا شيء".

الشيخ أحمد تركي: لابد من صناعة خطاب ديني معتدل وشيق.. فيديو

طالب الشيخ أحمد تركي، أحد علماء الأزهر الشريف، بصناعة خطاب ديني معتدل وشيق، مشددا: "لابد من صناعة خطاب ديني معتدل وشيق".

