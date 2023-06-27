ضحية الأهلي.. الوداد المغربي يستقر على بديل فاندنبروك

أكد تقرير صحفي، استقرار إدارة نادي الوداد المغربي، على عدم تجديد عقد البلجيكي سفين فاندنبروك، المدير الفني للفريق الأول.

وذكرت صحفية “الصباح” المغربية، أن إدارة الوداد اتفقت “مبدئيا” مع طارق السكيتيوي لتدريب الفريق الأحمر في الموسم الجديد.

وأضافت أن سعيد الناصيري، رئيس الوداد يريد استلهام تجربة وليد الركراكي بالتوقيع للسكيتيوي الذي يخطو خطوات ثابثة كي يصبح مدربا كبيرا في منظومة كرة القدم المغربية.

ولفتت أن إدارة الوداد ستعقد جلسة مع السكيتيوي، الأسبوع المقبل، للاتفاق على جميع بنود التعاقد، بعد الاستقرار على عدم تجديد عقد فاندنبروك.

يذكر أن الوداد المغربي بقيادة مدربه فاندنبروك، خسر “مؤخرا” نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الأهلي بنتيجة 3-2 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب،. بينما خسر لقب الدوري المغربي لصالح الجيش الملكي.