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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مين هيحاسب.. شوبير ينتقد إدارة الأهلي بسبب الصفقة الفاشلة

الإعلامي أحمد شوبير
الإعلامي أحمد شوبير

انتقد الإعلامي أحمد شوبير، إدارة النادي الأهلي بسبب المبالغ الطائلة المدفوعة في صفقة البرازيلي برونو سافيو.

وانضم سافيو إلى الأهلي في الصيف الماضي قادما من بوليفار البوليفي، لكن فشل اللاعب في إثبات نفسه تحت قيادة مارسيل كولر.

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي “مع شوبير”:" نادي بوليفار البوليفي يريد استعادة سافيو، والأهلي في انتظار رؤية العروض المتاحة وإنهاء التعاقد مع اللاعب".

وأضاف:" سافيو يحصل على 800 ألف دولار في الموسم الواحد وهذا رقم كبير جدا بالإضافة إلى تكلفة الصفقة نفسها 1.5 مليون دولار رقم كبيرا  جدا أيضا، ورغم بداية اللاعب الجيدة مع الأهلي، لكن لا نعرف ماذا حدث بعد وخروجه من دائرة اهتمامات مارسيل كولر".

وتابع:" الأهلي ينتظر فتح مفاوضات من جانب نادي بوليفار لاستعادة سافيو، لكن طبعا من هيدفع 800 ألف دولار ولا حتى 200 ألف دولار، هذه الأرقام ليست موجوده هناك، الأهلي هيتعور في المبلغ".

ووصل:" دائما أقول مين هيحاسب على الطلبات؟، لأن الرقم كبير جدا جدا، وهنشوف إيه اللي هيحصل، في النهاية قد يقرر الأهلي استمرار اللاعب لأنه هيضطر لدفع مرتبه وهيلعب لأن الفريق يشارك في بطولة عديدة".

أرقام سافيو:

وخاض سافيو 16 مباراة بقميص الأهلي هذا الموسم، سجل هدفا وحيدا وصنع 3 تمريرات حاسمة.

ويرتبط سافيو بعقد مع النادي الأهلي حتى 30 يونيو 2025.

الأهلى سافيو برونو سافيو بوليفار شوبير

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مين هيحاسب.. شوبير ينتقد إدارة الأهلي بسبب الصفقة الفاشلة

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