بعد الشحات.. شوبير: الأهلي يتحرك لتجديد عقد نجم الفريق

أكد الإعلامي أحمد شوبير، أن إدارة النادي الأهلي تستهدف تجديد عقد محمد مجدي “أفشة”، لاعب وسط الفريق، خلال الفترة المقبلة.

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي “مع شوبير”:" بعد تجديد الأهلي عقود الثلاثي حسين الشحات ورامي ربيعه وياسر إبراهيم، جاء الدور على أفشة والذي ينتهي عقده بنهاية الموسم المقبل وسيدخل الفترة الحرة من عقده في يناير".

وأضاف:" الأهلي يريد الحفاظ على استقرار الفريق، وأفشة بدأ في استعادة مستواه مجددا، وأعتقد أن المفاوضات بين الطرفين ستبدأ قريبا لتجديد العقد".

أرقام أفشة:

وخاض أفشة 31 مباراة بقميص الأهلي في مختلف المسابقات هذا الموسم، سجل 4 أهداف وصنع 6 تمريرات حاسمة.

وتبلغ القيمة التسويقية لنجم الأهلي 1.8 مليون يورو، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.