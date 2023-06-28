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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: الدولة نجحت في توسيع مظلة الحماية الاجتماعية بعد 30 يونيو

30 يونيو
30 يونيو

قال النائب عيد حماد، عضو مجلس النواب، إن الحكومة نجحت بعد ثورة 30 يونيو، في تطوير منظومة الحماية الاجتماعية، وتوجيه الدعم للمستحقين والأسر الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى أن فترة ما قبل الثورة، عانت فيها الأسر البسيطة بسبب تقاسم الأغنايء الدعم معها، وهو النهج الذي غيرته القيادة السياسية عبر برامج وخطط جديدة للدعم والحماية الاجتماعية.

وأضاف "حماد"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن أوجه الدعم الذي قدمتها الدولة للأسر الأكثر احتياجا كثيرة ومتعددة، وتنوعت ما بين الدعم النقدي والعيني، مشيرًا إلى أن من مظاهر الحماية الاجتماعية في التي قامت بها الدولة بعد 30 يونيون كان برنامج تكافل وكرامة، وهو مستمر إلى الآن وتستفيد منه حوالي 5 ملايين أسرة، إلى جانب مبادرات أخرى مثل حياة كريمة.

وأوضح النائب عيد حمادعضو مجلس النواب، أن الدولة المصرية، حرصت رغم الأزمة الاقتصادية الناجمة عن جائحة كورونا، وما أعقبها من حرب روسيا وأوكرانيا، على توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، فأصدرت العديد من القرارات الاستثنائية، التي تضمنت زيادة دخول الموظفينو أصحاب المعاشات، وكذلك صرف منح للعمالة غير المنتظمة وزيادة الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص.

ونوه عضو مجلس النواب، بأن هناك عملية تنموية تقوم بها الدولة، من شأنها الارتقاء بحياة المواطنين، مشيرًا في هذا الصدد إلى المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، والتي أحدثت نقلة نوعية في حياة القرى والأرياف.

الحماية الاجتماعية منظومة الحماية الاجتماعية 30 يونيو ثورة 30 يونيو الحكومة

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