موعد صلاة عيد الأضحى.. القاهرة 6.21 والإسكندرية 6.24| اعرف محافظتك الساعة كام

يهتم عدد كبير من المواطنين بمعرفة "مواعيد صلاة عيد الأضحى" في كافة المناطق والمحافظات، بعد أن أعلنت دار الإفتاء المصرية رسميًا أن اليوم هو وقفة عرفات، وغدا الأربعاء رسميا هو أول أيام عيد الأضحى.

صلاة عيد الأضحى

موعد صلاة عيد الأضحى

ووفقا لتحديد المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في القاهرة وكافة المحافظات بمصر، فإن موعد صلاة عيد الأضحى 2023 جاء كالتالي:

موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في مدينة القاهرة الساعة 6:21 دقيقة صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في الجيزة الساعة 6.22 دقيقة صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في سانت كاترين 6.14 دقيقة صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في شرم الشيخ 6.14 دقيقة صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في المنصورة 6.18 دقيقة صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في شبين الكوم 6.21 دقيقة صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في كفر الشيخ 6.20 دقيقة صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في دمنهور 6.22 دقيقة صباحًا.

صلاة عيد الأضحى

مواعيد صلاة العيد في المحافظات

موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في بنها 6.21 دقيقة صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في طابا 6.08 دقيقة صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في الطور6.16 دقيقة صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في نويبع 6.10 دقيقة صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في حلايب 6.17 دقيقة صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في شلاتين 6.19 دقيقة صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في طنطا 6.20 دقيقة صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في الزقازيق 6.19 دقيقة صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في الفيوم 6.25 دقيقة صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في قنا 6.24 دقيقة صباحًا.

صلاة عيد الأضحى

موعد الصلاة في كافة المحافظات

موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في مرسى مطروح 6.34 دقيقة صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في بني سويف 6.24 دقيقة صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في الإسماعيلية 6:16 دقيقة صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في الإسكندرية 6.24 دقيقة صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في بورسعيد 6.14 دقيقة صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في السويس 6.16 دقيقة صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في العريش 6.08 دقيقة صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في أسيوط 6.28 دقيقة صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في سوهاج 6.28 دقيقة صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في المنيا 6.28 دقيقة صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في أسوان 6.28 دقيقة صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في أبوسمبل 6.37 دقيقة صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في الغردقة 6:18 دقيقة صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في الخارجة 6:36 دقيقة صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في دمياط 6:16 دقيقة صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في السلوم 6:42 دقيقة صباحًا.