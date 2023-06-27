تخصيص 202 ساحة لأداء صلاة العيد بالمنيا .. تعرف على أماكنها

أعلن اللواء اسامة القاضى محافظ المنيا تخصيص 202 ساحة لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك على مستوى المحافظة بواقع 17 ساحة بمركز العدوة وبنى مزار 33 ساحة ومطاى 10 ساحات وسمالوط 13 ساحة ومغاغة 17 ساحة وفى المنيا 47 ساحة وأبوقرقاص 36 ساحة وملوى 19 وديرمواس 10 ساحات.

مشددا على القيام بتكثيف حملات النظافة وتعقيم المساجد على مستوى المحافظة استعدادا لاستقبال جموع المصلين.

من جانبه، أكد الدكتور حسانين عبد الحكم وكيل وزارة الأوقاف بالمنيا، جاهزية المديرية لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

لافتا إلى أن موعد أداء صلاة العيد بالمحافظة سيكون في تمام الساعة 6:28 صباحًا، وأنه تم التنسيق مع الجهات المعنية لاختيار الأئمة لتعيين إمام أساسى لكل ساحة وآخر احتياطي من أفضل الأئمة والخطباء لإلقاء خطبة العيد.

