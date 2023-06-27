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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملة 100 يوم صحة..توقيع الكشف الطبي على المرضى والمترددين بالسويس

حملة 100 يوم صحة
حملة 100 يوم صحة

قامت الفرق الثابتة بالوحدات والمراكز الصحية في محافظة السويس، بتوقيع الكشف الطبي على المرضي و المترددين للاستفادة من خدمات حملة 100 يوم صحة باليوم الاول للحملة.

كما قامت الفرق الطبية المتحركة بالميادين وأماكن التجمعات بمتابعة عملها للكشف على المواطنين والتعريف بخدمات الحملة للاستفادة الطبية منها ، حيث تقدم الحملة خدماتها لجميع المواطنين والفئات العمرية بالمجان ومنها الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة مثل السكري، وارتفاع ضغط الدم، والسمنة، وزيادة الوزن، والاعتلال الكلوي، وكذلك خدمات دعم صحة المرأة من خلال التوعية بالفحص الذاتي للثدي، وفحص الثدي إكلينيكيا، والتوعية بالصحة الإنجابية وخدمات تنظيم وتنمية الأسرة، بالإضافة إلى خدمات الكشف المبكر عن الأورام السرطانية كالقولون، والرئة، والبروستاتا، وعنق الرحم.

وجدير بالذكر ان مبادرة 100 يوم صحة تقديم خدمات المبادرات السابقة من خلال وحدات الرعاية الأولية، من خلال الفرق المتنقلة والقوافل العلاجية وسيارات تنظيم الأسرة.

حيث ستقدم خدمات كل من مبادرات العناية بصحة الأم والجنين للسيدات الحوامل، وكشف وعلاج السمع لدى الأطفال حديثي الولادة، ومُبادرة فحص المُقبلين على الزواج، والرعاية الصحية لكبار السن، وذلك من خلال وحدات الرعاية الأولية على مستوى الجمهورية، بالإضافة لفحص الأطفال المبتسرين للأمراض الوراثية، وخدمات التشخيص والإحالة لأطفال المدارس المُحتمل إصابتهم بأمراض سوء التغذية وذلك بمشاركة جميع قطاعات صحة السويس

ويأتي ذلك في  إطار تنفيذ الخطة القومية للمبادرات الرئاسية وتنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان ، ودعم اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس .

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