بمكون واحد من مطبخك.. طريقة سريعة لتنظيف الكرشة

تبقى بضع ساعات على حلول عيد الأضحى، وتبقى المهمة الأكثر صعوبة لربات المنزل هي تنظيف الكرشة، ولكن هناك طريقة بسيطة للحصول على نظافة فعالة للكرشة، كي يتم تهيئتها للطهي .

تنظيف الكرشة بالخل



وقدم موقع بولد سكاي طريقة فعالة لتنظيف الكرشة والتخلص من الزفارة بإستخدام الخل، وبخطوات سهلة وبسيطة، وإليكم الخطوات في السطور التالية.



_ يتم غسل الكرشة، ويفضل أن يكون اندفاع الماء شديد جدا علي أن يقوم بالتخلص من بقايا الطعام الموجودة بالكرشة بسهولة.

_ نقوم بوضع الكرشة في إناء ونتركه تحت اندفاع الماء للتخلص من الرواسب الكريهة مع مراعاة تغير المياه في فترات قصيرة جدا حتى يتم تنظيف الوعاء من الأوساخ والرواسب .

_ نقوم باحضار إناء ونضع بداخله المياه ثم نقوم برفعها علي النار وعند الغليان نسقط قطع الكرشة بداخله لعدة دقائق؛ حيث أن المياه الساخنة تساعد على التخلص من بعض الروائح والرواسب العالقة بالكرشة.

تنظيف الكرشة بالخل

_ نقوم بالتخلص من الأوساخ المتبقية بعد أن نخرج الكرشة من الماء الساخن بكشطها باستخدام طرف غير حاد مثل ضهر السكينة حتى يصبح لونها ابيض.

_ نقوم باحضار صينية كبيرة ونرص فوق منها قطع الكرشة، نحضر كيس من الملح ونقوم بنشره فوق الكرشة حتي نقوم بتغطيتها جيدا وبعد ذلك نأتي بكوب من الخل المركز الأبيض، ونسكبه فوق الملح كما يمكن استخدام عصير الليمون المركز إذا توفر، ثم نغطي الصينية لعدة ساعات حتى تذهب الروائح الكريهة.

_ ونغسل الكرشة للمرة الأخيرة للتخلص من الملح، والخل وطهيها بالطريقة المفضلة لكم.