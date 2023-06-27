عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بمكون واحد من مطبخك.. طريقة سريعة لتنظيف الكرشة

تنظيف الكرشة بالخل
تنظيف الكرشة بالخل

تبقى بضع ساعات على حلول عيد الأضحى، وتبقى المهمة الأكثر صعوبة لربات المنزل هي تنظيف الكرشة، ولكن هناك طريقة بسيطة  للحصول على نظافة فعالة للكرشة، كي يتم تهيئتها للطهي .

تنظيف الكرشة بالخل


وقدم موقع بولد سكاي طريقة فعالة لتنظيف الكرشة والتخلص من الزفارة بإستخدام الخل، وبخطوات سهلة وبسيطة، وإليكم الخطوات في السطور التالية.
 

فعال وسريع.. كيف يمكنك تنظيف الممبار بإستخدام البيكنج بودر ؟

10 نصائح لتجنب أضرار اللحوم الحمراء في عيد الأضحى

 

_ يتم غسل الكرشة، ويفضل أن يكون اندفاع الماء شديد جدا علي أن يقوم بالتخلص من بقايا الطعام الموجودة بالكرشة بسهولة.

_ نقوم بوضع الكرشة في إناء ونتركه تحت اندفاع الماء للتخلص من الرواسب الكريهة مع مراعاة تغير المياه في فترات قصيرة جدا حتى يتم تنظيف الوعاء من الأوساخ والرواسب .

_ نقوم باحضار إناء ونضع بداخله المياه ثم نقوم برفعها علي النار وعند الغليان نسقط قطع الكرشة بداخله لعدة دقائق؛ حيث أن المياه الساخنة تساعد على التخلص من بعض الروائح والرواسب العالقة بالكرشة.

 

تنظيف الكرشة بالخل

 

_ نقوم بالتخلص من الأوساخ المتبقية بعد أن نخرج الكرشة من الماء الساخن بكشطها باستخدام طرف غير حاد مثل ضهر السكينة حتى يصبح لونها ابيض.

_ نقوم باحضار صينية كبيرة ونرص فوق منها قطع الكرشة، نحضر كيس من الملح ونقوم بنشره فوق الكرشة حتي نقوم بتغطيتها جيدا وبعد ذلك نأتي بكوب من الخل المركز الأبيض، ونسكبه فوق الملح كما يمكن استخدام عصير الليمون المركز إذا توفر، ثم نغطي الصينية لعدة ساعات حتى تذهب الروائح الكريهة.

_ ونغسل الكرشة للمرة الأخيرة للتخلص من الملح، والخل وطهيها بالطريقة المفضلة لكم.

الكرشة تنظيف الكرشة تنظيف الكرشة بالخل الخل الملح الخل المركز عيد الأضحى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دعاء قبل المغرب يوم عرفة.. أمامك فرصة لتعويض ما فاتك من مال وولد بـ6 كلمات

30 دعاء آخر ساعة يوم عرفة تسدد ديونا كالجبال .. رددها ولو لم تكن صائما

دعاء آخر ساعة من يوم عرفة.. لحظات ثمينة لا تعوض اغتنمها قبل المغرب

ننشر قائمة أسماء الـ 32 المفرج عنهم فى العفو الرئاسى

دعاء يوم عرفة مستجاب قبل غروب الشمس .. لسه قدامك فرصة

إجازات عيد الأضحى 2023.. استدعاء الموظفين من العطلة لهذه الأسباب بالقانون

أفضل سورة تقرأ يوم عرفة تفتح الأبواب المغلقة وبها ينزل الرزق طول السنة

الإفراج عن سيد السويركي مالك محلات التوحيد والنور

موضوعات متعلقة

10 نصائح لتجنب أضرار اللحوم الحمراء في عيد الأضحى

نشرة المرأة والصحة.. تنظيف الممبار باستخدام البيكنج بودر.. تناول الكبدة النية يسبب أمراضا خطيرة.. فوائد أكل لحم الجمال في عيد الأضحى

سهلة وسريعة.. طريقة عمل شوربة الكوارع على أصولها

فعال وسريع.. كيف يمكنك تنظيف الممبار بإستخدام البيكنج بودر ؟

جمال شعبان يضع روشتة للسيطرة على ضربات القلب السريعة

مفاجأة.. فاكهة تمنع من نمو الأورام السرطانية

كلها وهي سخنة.. فوائد تناول الكبدة بعد الذبح مباشرة

خفيفة وسريعة الهضم.. تعرف على فوائد لحم الجمال في عيد الأضحى

ترشيحاتنا

دعاء يوم عرفة لعائلتي.. أكثر من هذه الكلمات مع التهليل والتكبير

بث مباشر.. نفرة الحجيج من جبل عرفات إلى مشعر مزدلفة

رئيس بيلاروس: طلبت من بوتين ألا يقتل قائد فاجنر

الصلح بين طوكيو وسيول.. نهاية الحرب التجارية وبداية التعاون الإقليمي

بدء نفرة الحجيج الي مزدلفة ..والسياحة تتابع مغادرة حجاجها

لوكاشينكو: تمرد فاجنر سيمنح الغرب فرصة لضرب روسيا وبيلاروسيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمكون واحد من مطبخك.. طريقة سريعة لتنظيف الكرشة

الأهلي هايتعور جامد| تفاصيل أزمة حمراء وخسارة بالملايين بسبب لاعب

لو عايزة تغيري مودك.. أحدث موضة ألوان شعر 2023 في عيد الأضحى

10 نصائح لتجنب أضرار اللحوم الحمراء في عيد الأضحى

فيديو

لديها 7 أرواح.. مشهد غريب لخروج قطاً حياً بعد أسبوع من دفنه..شاهد

بعوض النمر الأسود يغزو أوروبا ويهدد العالم.. فيديو

شاهد| استعدادات الداخلية لتأمين احتفالات عيد الأضحى المبارك

حوشوا 20 سنة.. حكاية أختين مصريتين أبكتا الحجاج بعد أن فرقهما الموت..فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

نهال علام

نهال علام تكتب: قمة الميثاق التمويلي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الذكاء الاصطناعي والروبوتات القاتلة

اﻟﻤﺰﻳﺪ