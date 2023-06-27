قرعة أبطال أوروبا لكرة اليد.. صعبة للدرع ودودو وسهلة لـ قداح

أجريت اليوم قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة اليد لموسم 2024/2023 في العاصمة النمساوية فيينا.

ويشارك في النسخة القادمة من أبطال أوروبا لكرة اليد 4 لاعبين مصريين وهم: يحيى الدرع ويحيى خالد مع تيلكوم فيزبريم المجري، وحسن قداح مع كيلسي البولندي، وأحمد هشام دودو مع مونبيليه الفرنسي.

نتائج قرعة دوري أبطال أوروبا لكرة اليد



المجموعة الأولى: كيلسي البولندي، باريس سان جيرمان الفرنسي، كيل الألماني، زغرب الكرواتي، ألبورج الدنماركي، زيجيد المجري، يوروفارم المقدوني، كولستاد النرويجي.

المجموعة الثانية: تليكوم فيزبريم المجري، مونبيليه الفرنسي، برشلونة الإسباني، ماجديبورج الألماني، جوج الدنماركي، ويسلا بلوك البولندي، بورتو البرتغالي، تسليه السلوفيني.

وتقام مباريات الجولة الأولى لدور المجموعات يومي، 13 و 14 سبتمبر المقبل، ويتم تحديد باقي مواعيد البطولة لاحقًا.

ويتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي مباشرةً، بينما تتأهل الفرق أصحاب المراكز من الثالث إلى السادس إلى دور الـ 16 للمنافسة على حجز باقي بطاقات دور الثمانية.

الجدير بالذكر أن ماجديبورج الألماني هو حامل لقب النسخة الأخيرة من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة اليد، بعد الفوز على كيلسي البولندي بنتيجة 30–29.