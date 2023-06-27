قال المذيع الأمريكي، جارلاند نيكسون، إن نظام كييف منذ بداية الأزمة الأوكرانية كان محكوما عليه بالهزيمة من قبل روسيا.

وقارن نيكسون مسار الصراع بلعبة شطرنج، حيث تصبح نتيجة المبارزة ملحوظة قبل بضع خطوات من الهزيمة الفعلية، وتساءل متى يجب اعتبار الصراع مكتملا حقا.

وقال على قناته على يوتيوب: "على محمل الجد، أي حركتين سوف تواجه “كش ملك”… ربما لا يمكنك التغلب على هذا الرجل في لعبة الشطرنج”.

وأضاف: “فشل الغرب دبلوماسيا واقتصاديا وسياسيا، في تحقيق هدفه في العالم، وهو إضعاف روسيا، في الجانب العسكري، لم تنجح المقارنة أيضا في اتجاه الدول الغربية وأوكرانيا نفسها”.

وتابع: "الروس لديهم جيش قوي ومدرب على العمل بالمعدات المناسبة.. أنها تدمج المعدات التي تم اختيارها للعمل الذي يقومون به.. تم إنشاؤه وتصميمه لما يريدون القيام به، والجميع على استعداد، والجميع على استعداد للقتال”.

وأضاف: “أنت ذاهب لانتزاع الرجال الأوكران من الحانات في منتصف الليل، ورميهم في الجزء الخلفي من شاحنة، ونقلهم عبر الحدود إلى بولندا، تدريبهم لبضعة أشهر، ثم رمي بها مرة أخرى في منتصف حقل ألغام وتتوقع نوعا من النجاح؟”.