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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحرير 66 محضرا تموينيا قبل ساعات من إجازة عيد الأضحى بدمياط

تموين دمياط
تموين دمياط

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية لمتابعة حركة السلع بالأسواق وذلك فى إطار الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك، حيث أسفرت الحملات المنفذة خلال اليوم ،عن تحرير ٦٦ محضرا وذلك لرصد مخالفات تضمنت بيع سلع بقيمة أعلى من السعر الرسمى و بيع لحوم مكشوفة وعدم الإعلان عن الأسعار ومخالفة الاشتراطات الصحية ، هذا إلى جانب إعدام ٤٠ كيلو مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

 

وفى سياق متصل، تم تحرير ٣محاضر لمحطات وقود لضبط مخالفات تلاعب فى عيار طرمبات تعبئة البنزين بعجز يتراوح قيمته مابين ١.٢٠ جنيه إلى ١.٦٥ جنيه لكل ٢٠ لتر ، فضلا تحرير محاضر لمستودع غاز لوجود عجز ٢٣٠ جرام بالأسطوانة.

 

فيما وقد أعلنت المديرية عن تحرير ١٢٠٠ محضر للمخالفين وذلك خلال الحملات المُنفذة فى الفترة من اول يونيو وحتى يوم ٢٦ من ذات الشهر، والتى تضمنت محاضر للأسواق لعدم الإعلان عن الأسعار و غش تجارى وبيع لحوم مكشوفة و تعبئة سلع غذائية فى ورق مطبوعات وعدم وجود ترخيص وشهادات صحية ، كما تم تحرير محاضر للمخابز المخالفة لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات والاوزان المقررة ، وقامت المديرية أيضًا خلال تلك الفترة بسحب ٢٧ عينة من المواد الغذائية وغير الغذائية للتأكد من مطابقتها للمواصفات.

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دمياط أجازة عيد الأضحى الإشتراطات الصحية الاضحى المبارك الدكتورة منال عوض محافظ دمياط المواد الغذائية خبز غير مطابق للمواصفات صالحة للإستهلاك الآدمى شهادات صحية

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