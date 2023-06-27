خالد الغندور: الزمالك يبدع ويعيد على جماهيره بالفوز أمام غزل المحلة

أعرب الإعلامي خالد الغندور لاعب الزمالك والمنتخب السابق عن سعادته بفوز الفريق أمام غزل المحلة في الدوري المصري.

وكتب خالد الغندور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك“ :”الزمالك يمتع ويبدع ويعيد علي جماهيره بالعيد بفوز جديد علي غزل المحلة بهدفين نظيفين".

حقق نادي الزمالك فوزا مستحقا علي غزل المحلة بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب استاد القاهرة الدولي في الجولة الثانية والثلاثين ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وافتتح الزمالك التهديف في الدقيقة 15 عن طريق أحمد مصطفى زيزو من تسديدة من ركلة حرة مباشرة.

وجاء هدف الزمالك الثاني في الدقيقة 72 عن طريق شيكابالا بعد مراوغة حارس مرمي المحلة ويسددها علي الفور فتسكن شباك زعيم الفلاحين.

وسجل غزل المحلة هدفا في الدقيقة 31 عن طريق مصطفى العش ولكن تدخل الفار ويقرر إلغاء الهدف بداعي التسلل.

وبهذه النتيجة يحافظ الزمالك علي المركز الرابع برصيد 56 نقطة، وتجمد غزل المحلة في المركز السادس عشر برصيد 32 نقطة.