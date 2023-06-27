نجم لوجان السويسري |أولى صفقات الأهلي في الميركاتو الصيفي

كشف الإعلامي محمد شبانة عن خطة الأهلي لتدعيم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكد شبانة في تصريحات إذاعية أن الأهلي يرغب في تدعيم الفريق بصفقات من العيار الثقيل مشدد أن أول صفقات الأهلي ستكون الجزائري عموره نجم لوجان السويسري .

وأضاف شبانة أن اللاعب يرغب في استكمال مسيرته الاحترافية في أوروبا ولكن الأهلي يسعى لإقناعه و ضمه للفريق .

وتابع أن بطولة السوبر الأفريقي ستنطلق في شهر أكتوبر المقبل وتقدر إجمال الجوائز ب ١٢٠ مليون دولار والمتوج باللقب سيحصل علي ١١,٥ مليون دولار لذلك في الأهلي يسعى للتعاقد مع صفقات قوية بمقابل مادي ضخم .