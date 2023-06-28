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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

في غيبوبة وتليفونها اتقفل.. شاب يبحث عن والدته المصرية المفقودة في الحج

الحاجة راجيا
الحاجة راجيا

تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي، استغاثة شاب يدعى أحمد سامي، يعيش حالة من القلق بعد فقدان والدته خلال أداء مناسك الحج في مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية.

وناشد الشاب أحمد أصدقائه ومتابعيه عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، السلطات السعودية، للمساعدة في العثور على والدته المفقودة وتدعى راجيا حسني عبدالسلام التي تم فقدها في جبل عرفات.

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وحسبما ورد في منشور الشاب أحمد، فإن والدته تم إيقاف اتصالها عندما كانت تتحدث على هاتفها المحمول، وأفاد الشخص الذي رد على الهاتف بأن والدته في حالة غيبوبة وتم رميها في الشارع.

ومنذ ذلك الحين، لم يتمكن أحمد وأصدقاؤه من العثور على والدته، ولا يزالون يناشدون الجميع لتقديم المساعدة في البحث عنها.

شاب يفقد والدته في الحج

وكتب: “أمي مرمية في الشارع بقالها ساعتين، واللي رد على موبايلها يقول اتصرف علشان عاوز امشي هي في غيبوبة”، وحدث المنشور أنه تم غلق هاتفها، وأنها موجودة قبل عرفات بـ 3 كم.

وأضاف: “هي مش مسافره مع شركه ولا هي تبع حمله هي مسافره مع ناس صحبها من شهر ونص وتاهت منهم مش عارفين يوصلولها”.

ويذكر أن يعد الحج من أكبر الأحداث الدينية في العالم، وتجذب ملايين المسلمين من حول العالم لأداء هذا الفريضة الإسلامية العظيمة. 

وتحرص السلطات السعودية على توفير كافة الخدمات والتسهيلات اللازمة للحجاج، وتقديم الدعم اللازم للتأكد من سلامتهم وراحتهم أثناء أداء المناسك، ومن المتوقع أن تعمل السلطات السعودية بكل جدية للمساعدة في العثور على والدة الشاب أحمد، وإعادتها سالمة إلى عائلتها.

التواصل الاجتماعي فقدان حاجة مصرية الحج

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في غيبوبة وتليفونها اتقفل.. شاب يبحث عن والدته المصرية المفقودة في الحج

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