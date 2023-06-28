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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أجواء مبهجة|مراكز الشباب بالجيزة تكتظ بالمصلين في عيد الأضحى.. شاهد

مراكز الشباب
مراكز الشباب

امتلأت جنبات مراكز شباب الجيزة بالمصلين بعد أن فتحت أبوابها لإقامة شعائر صلاة عيد الأضحى المبارك صباح اليوم الأربعاء الموافق 28 يونيو  2023م  10 ذي الحجة 1444 هجرياً  وذلك تحت رعاية  الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالتنسيق والتعاون مع مديرية أوقاف الجيزة .

حيث فتحت ساحات مراكز  الشباب  أبوابها لإقامة صلاة العيد بمدن وقرى الجيزة  والتي تم اختيارها وتجهيزها لاستقبال المواطنين مع اتباع الضوابط المقررة من وزارة الأوقاف .

أشار الدكتور أحمد عبد الوكيل  مدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة أنه تم التنسيق والتعاون  بين مديرية الشباب والرياضة والأوقاف لاختيار عدد من  مراكز الشباب  لأداء شعائر صلاة العيد، ثم بدء تفعيل مبادرة العيد أحلى بمراكز الشباب للمرة الثانية والتي تنظمها وزارة الشباب  بتوجيهات من  الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الذي أكد على فتح مراكز الشباب امام المواطنين  حيث تم التجهيز لها من مساء ليلة العيد بتوفير الألعاب الترفيهية والهدايا والا يقتصر ذلك على اليوم الأول فقط وليستمر على مدار  أيام عيد الأضحى  المبارك لتفعيل دور مراكز الشباب كمراكز خدمة مجتمعية.

وأضاف أن مراكز شباب الجيزة حازت على إقبال منقطع النظير واكتظت بالمصلين والمترددين من جميع الفئات والأعمار منذ الصباح الباكر وتستمر على مدار الساعة.
يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إشراف عادل فهمي وكيل المديرية لشؤون الشباب.

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