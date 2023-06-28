الصراع يتجدد.. مقتل 4 جنود أرمينيين بنيران القوات الأذربيجانية في ناجورني كاراباخ

أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، اليوم الأربعاء، أنه قتل 4 جنود من القوات المسلحة الأرمينية بنيران القوات الأذربيجانية في إقليم ناجورني كاراباخ المتنازع عليه بعد تجدد المناوشات بين الجانبين.

وفي وقت سابق، رفضت أذربيجان طلبا من أرمينيا بتقديم ضمانات أمنية خاصة لنحو 120 ألف من الأرمن يعيشون في إقليم ناجورني كاراباخ مؤكدة أنهم محميون بصورة كافية.

وتأتي هذه المستجدات بشأن إقليم ناجورني كاراباخ الذي يعترف به المجتمع الدولي على أنه جزء من أذربيجان قبل جولة جديدة من محادثات السلام.

وقال رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، الشهر الماضي إن بلاده تعترف بأن ناجورني كاراباخ جزء من أذربيجان، لكنها تريد من باكو تقديم ضمانات لسكان الجيب من الأرمن.