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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

بث مباشر .. حجاج بيت الله يرمون جمرة العقبة الكبري بعد أدائهم صلاة العيد

صدى البلد

حرصًا من موقع "صدى البلد" على تقديم خدمة إخبارية متميزة، ننقل بثًا مباشرًا من الأراضي المقدسة لحجاج بيت الله الحرام وهم يرمون جمرة العقبة الكبرى.

وبدأت جموع الحجاج منذ فجر اليوم، الأربعاء أول أيام عيد الأضحى المبارك، العاشر من ذي الحجة، في أداء نسك رمي الجمرات في مشعر منى برمي الجمرة الكبرى بسبع حصيات في انتظام سلس وحركة هادئة دون تزاحم.

ورمى الحجاج صبيحة اليوم جمرة العقبة (أقرب الجمرات إلى مكة)، وقاموا بالنحر (للحاج المتمتع والمقرن فقط)، ثم الحلق والتقصير، ثم توجهوا إلى مكة لأداء طواف الإفاضة.

ويقضي الحجاج في منى أيام التشريق الثلاث (11 و12 و13 من ذي الحجة) لرمي الجمرات الثلاث؛ مبتدئين بالجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة (الكبرى)، ويمكن للمتعجل من الحجاج اختصارها إلى يومين فقط، حيث يتوجه إلى مكة لأداء طواف الوداع وهو آخر مناسك الحج.

حجاج بيت الله يرمون جمرة العقبة الكبري جمرة العقبة الكبرى

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