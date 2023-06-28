أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في أول أيام عيد الأضحى

ينشر موقع صدي البلد اخر تحديث لأسعار المأكولات البحرية بالسوق المصري ليوم الأربعاء 28 يونيو 2023 أول أيام عيد الأضحى.

وشهدت الأسواق المصرية استقرار ملحوظ بأسعار المأكولات البحرية.

استقر سعر السمك البلطي نمرة واحد ما بين 90 إلي 95 جنيها للكيلو وفق اخر تحديثات سوق العبور.

ووصل سعر سمك البلطي 2 إلي 80جنيه للكيلو الواحد ، ويتراوح سعر الفيليه البلطي بين 180 إلي 200 جنيه للكيلو، وسعر السمك الاسواني بين 60 إلي 80 جنيه للكيلو الواحد.

وسجل سمك المرجان 1 ما بين 40و 55 جنيه للكيلو، و مرجان 2 بين30 و 48 جنيه للكيلو الواحد ، و سعر المرجان المجمد من 20 إلي 30 جنيه وسعر البربون 1 من 40الي 50 جنيه للكيلو الواحد و بربون 2 من30 إلي 50 جنيه للكيلو الواحد .

واستقر سعر سمك الموسي بين 90 إلي 150جنيه للكيلو وسعر المكرونة الخليجي 120جنيه، و المكرونه المجمدة 100 جنيه للكيلو و البرانيس من 60 إلي 80 جنيه، وسعر المكرونة السويسي 145 جنيه للكيلو والقرش من 30 إلي 50 جنيه



أسعار الجمبري



جاء سعر الجمبري الجامبو اليوم بين 400 و 480 جنيه مصري للكليو والجمبري 1 يتراوح بين 300 و 380 جنيه والجمبري 2 يتراوح بين 165 إلي 275 وسعر الكابوريا الحدادي إلي 20جنيه و سعر الدانيس بين 100 و 168 جنيه

وجاء سعر سمك السردين بين 20 إلي 30 جنيه، وسعر الشعور بين 30 و 50 جنيه للكيلو الواحد، والقاروص ما بين 60 إلي 200 جنيه و الوقار ما بين 75 إلي 125 جنيه والماكريل المجمد 85 جنيه