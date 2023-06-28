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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الأورمان تبدأ فى نحر أضاحيها بالدقهلية وعددا من المحافظات

صورة من الحدث
صورة من الحدث

بدأت جمعية الأورمان، عضو التحالف الوطنى للعمل الاهلى التنموى، أول أيام عيد الأضحى المبارك بعد صلاة عيد الاضحى المبارك مباشرة في الانطلاق لنحر أضاحيها المحلية داخل مجازر وزراة الزراعة وبإشراف الطب البيطري في مختلف مراكز وقرى ونجوع محافظات الجمهورية المختلفة . 
وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، ان عملية النحر بدأت بعد صلاة عيد الأضحى المبارك مباشرة، ويلى مرحلة النحر التجزير والتشفية والتعبئة والتغليف في المجازر التابعة لمديرية الطب البيطري بالمحافظات وتحت إشراف الأطباء البيطريين في هذه المجازر ويتم توزيعها على القرى الاكثر احتياجا في محافظات الجمهورية المختلفة، مؤكدًا أن اللحوم المستوردة توزع بعد شهرين حين وصولها مصر، حيث يتم اختيار رؤوس الماشية المراد نحرها بعناية شديدة، وبما يوافق الشرع الحكيم في شروط الأضحية.
موضحا انه تم  وضع خطة عمل متكاملة تستهدف توزيع مليون و350ألف كيلو لحوم مستوردة وبلدية لهذا العام 2023 من غير القادرين في قرى الجمهورية ونجوعها ومدنها وبخاصة القرى الأكثر احتياجاً والمناطق النائية والحدودية والتى تشمل (سوهاج – اسيوط – قنا – الاقصر – المنيا – اسوان – الفيوم – بنى سويف – الجيزة – كفر الشيخ – الغربية – الشرقية – الدقهلية – المنوفية – البحيرة - الوادى الجديد- شمال سيناء - جنوب سيناء ومرسى مطروح – حلايب وشلايتن ) .

واشار الى أن التوزيع يتم بالتنسيق التام مع  المحافظين في المحافظات المختلفة وكافة الجهات المعنية وتحت اشراف وزارة التضامن الاجتماعى ومديرياتها بالمحافظات وعن طريق الجمعيات الأهلية التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي من خلال الاستعانة بقاعدة البيانات المسجلة لديها والتي تضم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا ، مشيرًا إلى أن التوزيع سوف يتم على مدار 4 أيام بداية من صباح أول أيام العيد وبالتعاون مع عدد كبير من المتطوعين واكثر من 4500 جمعية اهلية صغيرة منتشرة في قرى الجمهورية المختلفة .
مضيفأ أن اجمالى ما يتم نحره هو مليون و350ألف كيلو لحوم مستوردة وبلدية لهذا العام 2023 توزع على الاسر الأكثر احتياجًا من الأرامل والمرضى ومحدودى الدخل وذوي الهمم من أبناء المحافظات المختلفة .
الجدير بالذكر أن الجمعية أطلقت قبل سنوات مشروع صك الأضحية من الأورمان ومستمرة فى تنفيذها سنويًا لتحقيق الغاية الشرعية والاجتماعية من الاضحية بإدخال الفرحة على المضحى من خلال التاكد من وصول لحوم أضحيته الى مستحقيها، وايضًا المشاركة المجتمعية بتحقيق السعادة والبهجة للأسر الأكثر احتياجًا بتوصيل لحوم الأضاحى لهم فى منازلهم مهما كان موقع قراهم وتجمهاتهم السكانية.

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أول أيام عيد الأضحى المبارك تضامن الاجتماعي صلاة عيد الأضحى المبارك لتضامن الاجتماعى وزارة التضامن الاجتماعي

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