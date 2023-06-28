قوى النواب: مؤسسات المجتمع المدني تدعم جهود الدولة في عهد الرئيس السيسي

أشادت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب وعضو البرلمان عن محافظة القليوبية، بإطلاق اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، الحملة التنموية الشاملة التي نظمتها المحافظة بالتنسيق مع جمعية الخير والسلام للتنمية المستدامة، وذلك لتنفيذ عدد من الفعاليات، من بينها القافلة الطبية الشاملة لتقديم الكشف والعلاج بالمجان في جميع التخصصات الطبية، بقرية طحوريا بشبين القناطر، بالإضافة إلى القافلة الغذائية لتقديم المواد الغذائية لأهالي القرية، وكذا مشروع سيارة التدريب لتدريب الفتيات والسيدات على حرفة الخياطة، في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وضمن الفعاليات التي تقوم المحافظة بتفيذها لتحقيق أهداف المبادرة.

وطالبت "درويش"، فى بيان لها أصدرته اليوم، الأربعاء، بتعميم هذه الحملة على جميع القرى بمحافظة القليوبية، موجهة التحية والتقدير لمؤسسات المجتمع المدني التى أصبحت فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى واحدة من أهم المؤسسات الداعمة لجهود الدولة فى مختلف مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

كما طالبت النائبة سولاف درويش الحكومة بصفة عامة ووزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج بصفة خاصة بتقديم جميع أنواع الدعم والمساندة لمؤسسات المجتمع المدنى بعد النجاحات الكبيرة التى حققتها هذه المؤسسات فى توسيع نطاق الحماية الاجتماعية وتطبيق مبدأ التكافل المجتمعى فى أروع صورة، مؤكدة الأهمية الكبيرة لهذه المؤسسات فى إطلاق الطاقات الكامنة لدى شباب مصر من الجنسين لخدمة المجتمع وأهداف التنمية.

وكان اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، تفقد القافلة الطبية الشاملة التي نظمتها مديرية الصحة والسكان بالتنسيق مع مسئولي حياة كريمة، وذلك لتقديم الكشف والعلاج بالمجان لمواطني قرية طحوريا والقرى المجاورة لها في العديد من التخصصات الطبية، من بينها تخصصات النساء والأطفال والجراحة والعظام والجلدية والباطنة والأسنان، وأمراض الباطنة واالسكر والضغط، حيث تردد أكثر من 500 مواطن وتم توقيع الكشف الطبى عليه، موجها بتكثيف عمل القوافل الطبية المجانية وتقديم الخدمات الصحية المتميزة بجميع مراكز المحافظة.

وشدد على رفع مستوى الخدمة الطبية بالمناطق المحرومة بالقرى والعزب تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بأهمية التنمية البشرية لأهالي القرى والريف المصري من خلال تكثيف الخدمات التي تقدمها المبادرة الرئاسية، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، والتي من أهم عناصرها الصحة العامة والتمتع بصحة جيدة والارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة للمواطنين في الريف.

كما تفقد المحافظ القافلة الغذائية لتوزيع المواد الغذائية على المواطنين كنوع من الدعم والمساندة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، والتي تشتمل على كرتونة سلع بها أرز ومكرونة وزيت ولحوم بلدية، موجها بمراعاة الأسر الأكثر احتياجا وإيصال الدعم إليهم في منازلهم بشكل دوري بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي.