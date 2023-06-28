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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من الكرملين بشأن تورط جنرال روسي كبير في تمرد فاجنر

روسيا
روسيا

رفض الكرملين تقريرًا في صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، عن جنرال روسي يُزعم أنه يعرف مسبقًا خطط قائد فاجنر، يفجيني بريجوجين، لمحاولة تمرد في روسيا خلال عطلة نهاية الأسبوع، واصفًا القصة بأنها “تكهنات وشائعات”.

ونفى المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، تقرير صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، واصفا القصة بأنها “تكهنات وشائعات”.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن المسؤولين الأمريكيين يحاولون معرفة ما إذا كان الجنرال سيرجي سوروفيكين، القائد الروسي الأعلى السابق في أوكرانيا، قد ساعد في التخطيط لتمرد بريجوجين المسلح في روسيا نهاية الأسبوع الماضي.

وتم استبدال سوروفيكين في يناير بالجنرال فاليري جيراسيموف، الذي كان من بين كبار الضباط العسكريين الروس الذين انتقدهم بريجوجين لارتكابهم “أخطاء” أثناء غزو أوكرانيا.

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ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن قرار بريجوجين بشن تمرد ربما يكون متأثرا باعتقاده أنه سيتلقى الدعم من كبار المسؤولين العسكريين في موسكو.

وقال المسؤولون الأمريكيون إن هناك مؤشرات على أن جنرالات روس آخرين ربما أيدوا أيضًا محاولة السيد بريجوجين تغيير قيادة وزارة الدفاع بالقوة.

وقال مسؤولون أمريكيون حاليون وسابقون إن “بريجوجين ما كان ليشن انتفاضته ما لم يعتقد أن الآخرين في مناصب السلطة سيساعدونه”.

الكرملين روسيا بريجوجين

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