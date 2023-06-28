أخطاء في الحلاقة تسبب أمراضًا وعدوى .. الصحة السعودية توضح

تعد الحلاقة من الطقوس الأساسية التى يقوم بها الرجال والأطفال خلال الاحتفالات والأعياد كما أنها من روتين العناية الشخصية الذي يقومون به مرات عديدة طوال العام

ولكن هناك بعض الأخطاء التى يقع فيها الأشخاص عند الحلاقة تجعلهم أكثر عرضة لانتقال العدوى والإصابة بالمشكلات الصحية الختلفة

وتناولت المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية التابعة لوزارة الصحة السعودية، أهم الأخطاء التى تجعل الحلاقة سبب فى انتقال عدوى الأمراض وعدم علاجها.

وقالت مديرية الصحة، على حسابها على "تويتر"، أن الحلاقة قد تُعَرض الإنسان لعدوى المنقولة عن طريق الدم بأمراض ختلفة أبرزها الأمراض الجلدية وانتقال الطفيليات والحشرات مثل القمل وجفاف الفروة

وحددت نصائح بسيطة تمنع من انتقال العدوى عند الحلاقة من خلال عدم مشاركة الآخرين في أدواتهم الشخصية أو ملامستها، وارتداء من يقوم بالحلاقة لك كمامة جيدة قبل البدء بالحلاقة، وغسل الحلاق لليدين بشكل جيد.

وأهم مسألة يجب الانتباه لها عند الحلاقة خارج المنزل هى التأكد من صلاحية المنتجات المستخدمة فى الحلاقة وأنها أنواع جيدة لأنها يمكن أن تسبب مشاكل صحية خطيرة فى وقت لاحق.