التموين: المديريات تعمل بطاقتها خلال أيام العيد

أكد الأستاذ أحمد كمال المتحدث الرسمي للوزارة معاون الوزير أن السيد الأستاذ الدكتور علي المصيحلي وزير التموين والتجارة الداخلية قد وجه بالعمل اليومي من خلال " الورديات " خلال إجازة عيد الأضحي المبارك.
واشار الى أن توجيهات معالي الدكتور الوزير شملت المرور الدائم على محال الأغذية التي تقدم وجبات للمواطنين، والمرور اليومي على المخابز ومستودعات البوتاجاز ومنافذ صرف السلع التموينية ومحطات الوقود ومخازن الجملة للتأكد من توافر السلع وعدم التلاعب بالأسعار المقررة لها.
وأضاف المتحدث الرسمي معاون معالي الوزير السيد أحمد كمال أن المديريات سوف تسيير حملات يومية على كل الأنشطة التموينية والغذائية أيضًا ، مؤكدا ان توجيهات معالي السيد الأستاذ الدكتور علي المصيلحي لمديري المديريات هي رفع تقرير يومي لغرفه العمليات المركزية بالوزارة بقطاع الرقابة والتوزيع للسيد الاستاذ / أحمد مهدي مستشار الوزير لشئون قطاع الرقابة والتوزيع حول توافر السلع بالمنافذ التموينية والمجمعات، بالإضافة الى محطات الوقود أيضًا.
واكد المتحدث الرسمي معاون معالي الوزير أن منافذ الصرف السلع التموينية سوف تعمل بكامل طاقتها خلال عيد الاضحى المبارك مشيرا الى ان مخازن الجمله التابعة لشركتي الجمله ( العامه والمصريه ) ستوفر احتياجات منافذ صرف السلع من السلع المقررة على بطاقه الدعم مؤكدا ان السيد الأستاذ الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجاره الداخليه قد وجه بتوفير مخزون إستراتيجي من الدقيق بكل مخبز يكفي أيام العيد كل مخبز حسب الحصه المقرره له.