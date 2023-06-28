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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

التموين: المديريات تعمل بطاقتها خلال أيام العيد

صدى البلد

 

 

 

أكد الأستاذ أحمد كمال المتحدث الرسمي للوزارة معاون الوزير ‏أن السيد الأستاذ الدكتور علي المصيحلي وزير التموين ‏والتجارة الداخلية قد وجه بالعمل اليومي من خلال " ‏الورديات " خلال إجازة عيد الأضحي المبارك.

واشار الى أن توجيهات معالي الدكتور الوزير شملت المرور الدائم ‏على محال الأغذية التي تقدم وجبات للمواطنين، والمرور ‏اليومي على المخابز ومستودعات البوتاجاز ومنافذ صرف ‏السلع التموينية ومحطات الوقود ومخازن الجملة للتأكد من ‏توافر السلع وعدم التلاعب بالأسعار المقررة لها.

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وأضاف ‏المتحدث الرسمي معاون معالي الوزير السيد أحمد كمال أن ‏المديريات سوف تسيير حملات يومية على كل الأنشطة ‏التموينية والغذائية أيضًا ، مؤكدا ان توجيهات  معالي السيد الأستاذ ‏الدكتور علي المصيلحي لمديري المديريات هي رفع تقرير ‏يومي لغرفه العمليات المركزية بالوزارة بقطاع الرقابة والتوزيع للسيد الاستاذ / أحمد مهدي مستشار الوزير لشئون قطاع الرقابة والتوزيع حول توافر السلع ‏بالمنافذ التموينية والمجمعات،  بالإضافة الى محطات الوقود ‏أيضًا.

واكد المتحدث الرسمي معاون معالي الوزير أن منافذ ‏الصرف السلع التموينية سوف تعمل بكامل طاقتها خلال عيد الاضحى المبارك مشيرا الى ‏ان مخازن الجمله التابعة لشركتي الجمله ( العامه والمصريه ) ‏ستوفر احتياجات منافذ صرف السلع من السلع المقررة على ‏بطاقه الدعم مؤكدا ان السيد الأستاذ الدكتور علي المصيلحي ‏وزير التموين والتجاره الداخليه قد وجه بتوفير مخزون ‏إستراتيجي من الدقيق بكل مخبز يكفي أيام العيد كل مخبز حسب الحصه ‏المقرره له.
 

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