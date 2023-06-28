إنذار وهدف.. المنتخب الأولمبي يواصل تقدمه أمام مالي بعد نصف ساعة

واصل المنتخب الأولمبي تقدمه أمام نظيره منتخب مالى بهدف بعد مرور نصف ساعة في المباراة المقامة حاليا على ملعب طنجة بالمغرب في ثاني مباريات أولمبي الفراعنة ضمن منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا المقامة فى المغرب .

بدأ اللقاء بمحاولات هجومية من جانب المنتخب الأولمبي وفشل ابراهيم عادل فى اللحاق بإحدى التمريرات الطولية داخل منطقة الجزاء وتصل الى حارس مرمى منتخب مالي.

وكاد حارس منتخب مالي ان يرتكب خطأ لدى ركله الكرة وتدخل أسامة فيصل مهاجم المنتخب الأولمبي التي اصطدمت به الكرة لتخرج بعيدا عن منطقة الجزاء.

وسدد محمود صابر نجم المنتخب الأولمبي كرة قوية من خارج منطقة الجزاء تمر الى حوار مرمي حارس منتخب مالي فى الدقيقة الثالثة.

وشهدت الدقيقة الخامسة ضغطا متقدما من لاعبي المنتخب الأولمبي على الخطوط الخلفية لمنتخب مالي لمنع بناء الهجمات من الخلف.

واعتمد المنتخب الأولمبي على الكرات الطولية عن طريق محمد شحاتة وروع ابراهيم عادل دفاعات مالي لكن يفشل فى الاختراق نظرا للكثافة العددية المنافس.

أحرز ابراهيم عادل هدف المنتخب الاولمبي فى شباك مالي فى الدقيقة العاشرة بعد استلامه تمريرة من اسامة فيصل سددها بقوة من خارج منطقة الجزاء.

وأنقذ حمزة علاء حارس مرمي المنتخب الأولمبي مرماه من فرصة خطيرة لمنتخب مالي عقب احدى الهجمات للمنافس.

ونجح حسام عبدالمجيد مدافع المنتخب الأولمبي في ابعاد احدى الكرات الخطيرة من أمام مهاجم منتخب مالي داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 15.

وأشهر حكم اللقاء البطاقة الصفراء ضد حسام عبدالمجيد مدافع المنتخب الأولمبي في الدقيقة 18 عقب عرقلته لمهاجم منتخب مالي أمام منطقة الجزاء.

ومرر إبراهيم عادل نجم المنتخب الأولمبي فى الدقيقة 24 كرة داخل منطقة الجزاء سددها احمد عاطف قطة ضعيفة وتصل الى دفاعات منتخب مالي.

ودفع البرازيلي روجيرو ميكالي مدرب المنتخب الأولمبي بتشكيل الفراعنة الذى جاء على النحو الآتي:

حمزة علاء فى حراسة المرمي

أحمد عيد ومحمد طارق وحسام عبد المجيد ومحمد حاتم ومحمد شحاتة و أحمد نبيل "كوكا" ومحمود صابر وأحمد "قطة" وأسامة فيصل وإبراهيم عادل.