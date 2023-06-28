عمل دنئ.. تركيا تدين حرق المصحف الشريف في السويد

أدان جودت يلماز نائب الرئيس التركي، بشدة "العمل الدنيء" الذي استهدف القرآن الكريم في السويد خلال أول أيام عيد الأضحى.

جاء ذلك في سلسلة تغريدات نشرها يلماز عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر اليوم الأربعاء.

وقال يلماز في سلسلة تغريدات على حسابه بموقع "تويتر": "أدين بشدة العمل الدنيء الذي ارتكب بحق كتابنا المقدس، القرآن الكريم، في أول أيام العيد بالسويد".

وأضاف أن "الدفاع عن جرائم الكراهية تحت ستار حرية التعبير يعد انتهاكا لحقوق ضحايا هذه الجرائم ويشكل ضربة حقيقية لحرية التعبير".

من جهته، استنكر عاكف تشاغطاي قليج كبير مستشاري الرئيس رجب طيب أردوغان "العمل الدنيء" الذي استهدف القرآن الكريم في السويد.

وقال قليج في تغريدة على "تويتر": "أدين العمل الدنيء الذي ارتكب بحق كتابنا المقدس القرآن الكريم في السويد بأول يوم عيد الأضحى المبارك".

وأضاف: "لن نقبل أبدا مثل هذه الأعمال الدنيئة المعادية للإسلام التي تجري تحت ستار حرية الفكر والتعبير.. أدين جميع الأشخاص والمؤسسات التي تسمح بذلك".

كان سويدي متطرف أقدم على تمزيق وحرق القرآن الكريم اليوم الأربعاء، تحت حماية السلطات خارج المسجد الرئيسي في ستوكهولم.