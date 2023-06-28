تحرك عاجل من البرلمان الأوروبي لمحاكمة إسرائيل لارتكابها "جرائم حرب" ضد الفلسطينيين

دعت لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي، الاتحاد الأوروبي إلى مساعدة المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة إسرائيل على جرائم الحرب، في قرار بشأن العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والفلسطينيين.

وحسب صحيفة “جيروزاليم بوست” العبرية، قال القرار إن اللجنة "تأسف للتقدم المحدود في تفشي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتلتزم بمساعدة المحكمة الجنائية الدولية ومدعيها العام على المضي قدما في التحقيق والملاحقة القضائية”.

وقاد عضو البرلمان الأوروبي، إيفين إنسير، من الحزب الاشتراكي الديمقراطي السويدي، المعني بالتوصيات المتعلقة بعلاقات الاتحاد الأوروبي مع السلطة الفلسطينية، الإجراء الذي تم تمريره مع 41 مؤيدا و 24 معارضا وامتناع تسعة أعضاء عن التصويت.

ومن المقرر أن يتم التصويت في جلسة عامة في يوليو.

وأعرب أعضاء البرلمان الأوروبي عن قلقهم إزاء ما زعم أنه "إجراءات عقابية" إسرائيلية، مثل حجب الأموال عن السلطة الفلسطينية، ردا على التماس السلطة الفلسطينية للمحافل القانونية الدولية.

كما دعت اللجنة إلى "النظر في إجراءات الاتحاد الأوروبي المستهدفة التي تتناول على وجه التحديد التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية”.