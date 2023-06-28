بوتين: الغرب خسر بكراهيتنا.. ولم أشك في دعم شعبنا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنه لم يشك في دعم الشعب الروسي للسلطات فيما يتعلق بتمرد قوات فاجنر الروسية.

وحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية، أضاف بوتين، اليوم الأربعاء، أن الغرب يخسر بممارسته الكراهية لروسيا وفرض العقوبات، بعدما شطب نفسه من قائمة الوجهات السياحية للمواطنين الروس.

وأوضح بوتين: "في السنوات الأخيرة، السياحة الداخلية تتطور بنشاط في بلدنا، بالطبع لعبت العوامل الخارجية دورها، منها جميع أنواع العقوبات والقيود من قبل سلطات بعض الدول، وتشجيعهم لكراهية روسيا".

ولفت: "لقد شطبوا أنفسهم من قائمة الوجهات السياحية الجاذبة لمواطنينا، وبالتالي فهم يفقدون الدخل والسمعة وثقة شركائهم".