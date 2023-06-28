بيراميدز يقلب الطاولة على سموحة ويتعادل في الشوط الأول

انتهي الشوط الأول بين فريقي سموحة و بيراميدز بالتعادل بهدفين لكل منهما في المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على ملعب إستاد الدفاع الجوي في الجولة الثانية والثلاثين ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وافتتح سموحة التهديف في الدقيقة 27 , عن طريق أحمد حكم من رأسية قوية داخل منطقة الجزاء.

وأضاف سموحة الهدف الثاني في الدقيقة 30 , أجولا من تسديدة متقنة بعد انفراد تام بمرمي أحمد الشناوي.

وقلص بيراميدز الفارق في الدقيقة 34 , عن طريق الجنوب افريقي فخري لاكاي من متابعة جيدة داخل منطقة جزاء.

وأدرك بيراميدز هدف التعادل قبل نهاية الشوط الأول برأسية متقنة من إسلام عيسي.

وجاء تشكيل بيراميدز علي نحو التالي :

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد حمدي

خط الوسط: بلاني توريه - إسلام عيسى - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - وليد الكرتي

خط الهجوم: فخري لاكاي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

يوسف نادر - كريم حافظ - عبد الله مجدي - أحمد فتحي - محمود أوكا - هشام محمد - محمد صادق - فخر الدين بن يوسف - دودو الجباس