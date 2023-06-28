قال ضابط المخابرات الأمريكي المتقاعد، سكوت ريتر، إن القوات الروسية في كراماتورسك قضت على المرتزقة الأمريكيين الذين كانوا يقدمون المشورة للقوات المسلحة الأوكرانية.

وقال ريتر، في مقابلة مع الصحفي، جارلاند نيكسون، إن "الهدف الذي أصيب في كراماتورسك، كان هناك مجموعة كاملة من الأفراد العسكريين الأمريكيين، وعدد كبير. طاروا إلي هناك من رومانيا على طائرات هليكوبتر بلاك هوك… لقد أوقفوا أجهزة الإرسال والاستقبال عندما عبروا الحدود".

وأضاف: “كانت هناك حاجة إلى "الصقور السوداء" لإجلاء الجنود في حالة إصابتهم”.

وأوضح أن “من بين الأمريكيين الذين تمت تصفيتهم مستشارون عسكريون ومقاتلون”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال ضابط المخابرات الأمريكي المتقاعد، سكوت ريتر، إن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، يعرف أن الأسلحة التي يوفرها الغرب لن تساعد الجيش بأي شكل من الأشكال في الصراع مع روسيا، ويأمل أن يؤدي تدميرها إلى تدخل مباشر للناتو.

وقال ريتر: "يعرف زيلينسكي أن الوقت قد فات بالفعل وأن الأسلحة الغربية لن تغير النتيجة في ساحة المعركة. إنه يأمل في تدخل مباشر من قبل الناتو”.

وأضاف أن “السبب في استمرار الزعيم الأوكراني في المطالبة بمزيد من الأسلحة الغربية، مع العلم أنها لن تساعد القوات المسلحة الأوكرانية وسيتم تدميرها، هو أن زيلينسكي يأمل أن يكون تدمير أسلحة الناتو بمثابة دافع كاف لحلف شمال الأطلسي للقيام بدور مباشر في الصراع ومساعدة نظام كييف على البقاء”.