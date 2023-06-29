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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أمير كرارة: المخرج قالي مفيهوش غلطة.. وتوتا: اتشديت منذ اللحظة الأولى.. وأنور: كرارة كان بيحفزنا| أبرز تصريحات أبطال البعبع

أبطال البعبع
أبطال البعبع

حل الفنان أمير كرارة، ضيفا على الإعلامية منى الشاذلي فى العيد، وخلال الحلقة يتحدث كرارة عن فيلمه "البعبع" الذي يخوض به المنافسة في موسم عيد الأضحى، ويكشف كواليس التحضير للفيلم والمغامرة التي يخوضها بتقديم عمل كوميدي لأول مرة في مسيرته.

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وظهر بصحبة أمير كرارة أبطال البعبع محمد عبدالرحمن "توتا" ومحمد أنور والطفلين جان رامز وتيا ، ويكشف توتا وأنور أطرف المواقف التي واجهتهما في كواليس تصوير البعبع، والمقالب التي تعرضوا لها من أمير كرارة ومشاهد الأكشن التي أدوها داخل أحداث الفيلم.

 

وتضمنت الحلقة مسابقات وألعاب تلفزيونية وتحديات بين أبطال البعبع في جو من المرح والبهجة يتناسب مع أجواء العيد، ويقدم أمير كرارة وتوتا وأنور لأول مرة فاصلا من الأغاني بأصواتهم.

ونرصد في التقرير التالي أبرز التصريحات:

كنت مرعوب .. أمير كرارة يكشف مفاجأة عن فيلم البعبع  
تحدث  الفنان أمير كرارة، عن فيلم البعبع، قائلا:"فيلم البعبع كان تحدي بالنسبة لي أن أقدم عمل فني مختلف عن ما قدمته من قبل"، موضحا:، "الفيلم مختلف، ومنذ زمن لم نقدم عمل أكشن كوميدى".


أول مرة أقدم أكشن .. محمد عبدالرحمن: اتشديت لفيلم "البعبع" منذ اللحظة الأولى
تحدث الفنان محمد عبدالرحمن، عن مشاركته في فيلم البعبع، قائلا: "الفيلم ينتمى إلى نوعية أفلام البطولة الجماعية"، موضحا: "أؤدى شخصية "سوكا"، وهو صديق "سلطان البعبع" الذى يجسد دوره كرارة، ونرى رحلتهما فى الفيلم على مدار يوم واحد، ولكنه يوم ملىء بالأحداث المشوقة والمثيرة'".

 

أمير كرارة عن فيلم البعبع : المخرج قالي مفيهوش غلطة 
كشف الفنان أمير كرارة، تفاصيل فيلم البعبع، قائلا:"من سنتين قابلت المؤلف إيهاب بليبل دماغه ذرية وحكالي الفيلم كله بالتفصيل وكان لسة متكتبش".

وأضاف: "قولتله الفيلم تحفة وعدت سنة وسنة ونص وأنا انشغلت وهو انشغل، وكان آخر أفلامي كازبلانكا واتأخرت في السينما معرفش السبب".

 

فيلم البعبع .. محمد أنور: أمير كرارة كان بيحفزنا بطريقة غير مباشرة
كشف الفنان محمد أنور، عن مشاركته في فيلم البعبع، قائلا: "قبل ما أشارك في فيلم البعبع قيل لي إن الموضوع هيكون جديد عليا وأكشن وهكون في مكان أخر"، معقبا: "الأكشن اتعمل في أنا فأنا لم أقدم دور أكشن ولكن تعلمت كيف اتلقى الضرب جيدا".

 


إزاي ماروحتش هناك قبل كدا.. أمير كرارة يوجه التحية لأهل إمبابة 
ووجه الفنان أمير كرارة التحية لأهالى إمبابة بعد ترحيبهم بفريق عمل الفيلم، خلال تصويره أحد المشاهد خلال أحداث فيلم البعبع في إمبابة، معقبا: “أنا ازاي ماروحتش هناك قبل كدا”.

وأضاف الفنان أمير كرارة :"فيلم البعبع كان تخدي بالنسبة لي أن أقدم عمل فني مختلف عن ما قدمته من قبل"، موضحا:، "لفيلم مختلف، ومنذ زمن لم نقدم عمل أكشن كوميدى".


محمد أنور: توتا كان بيعزمنا على السينما والأكل في الجامعة
تحدث الفنان محمد أنور، عن علاقته بالفنان محمد عبدالرحمن، قائلا: "محمد عبد الرحمن كان بيعزمنا على الأكل خلال فترة الدراسة في الجامعة".

وأضاف: "محمد عبد الرحمن كان بيدخلنا السينما على حسابه ولكن بندخل الفيلم اللى على مزاجه"، مشيرا: ""كنت بدخل سنيما الزيتون بـ2 جنيه ونصف اليوم كله أشاهد 3 أفلام ، وأول فيلم شهدته في السينما كان فيلم الإرهابي وكنت مبهور للغاية وأحببت السينما بسبب عادل إمام".

 

الدور غير في شخصيتي.. أمير كرارة عن مسلسل الاختيار: المنسي هدية ربنا
تحدث الفنان أمير كرارة عن كواليس أهم أدواره، وهي شخصية المنسي من مسلسل الاختيار، قائلا: "تجربة الاختيار بالنسبة لي تجربة عظيمة، ومربوط مع الناس لحد النهاردة بشكل غير طبيعي والدور غير في شخصيتي وطريقتي وأثر في جدًا".

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