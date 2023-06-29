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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أمير كرارة يكشف مفاجأة عن فيلم البعبع.. صدمة عزة بهاء في جنازة زوجها.. موقف الإخوان من 25 يناير.. أبرز أخبار التوك شو

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات الهامة ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

كريم عبد العزيز: مسلسل الحشاشين من أضخم الأعمال في تاريخ الدراما العربية
هنأ الفنان كريم عبد العزيز المواطنين؛ بمناسبة عيد الأضحى المبارك، والعرض الخاص بفيلم "بيت الروبي" والذي يشارك في أعماله.


أمير كرارة: حتى الآن لو رأينا الأستاذ عادل إمام بنترعش.. فيديو
حل الفنان أمير كرارة، ضيفا على الإعلامية منى الشاذلي فى العيد، وخلال الحلقة يتحدث كرارة عن فيلمه "البعبع" الذي يخوض به المنافسة في موسم عيد الأضحى، ويكشف كواليس التحضير للفيلم والمغامرة التي يخوضها بتقديم عمل كوميدي لأول مرة في مسيرته.


شوية عيال .. بهاء شعبان يوضح موقف الإخوان من 25 يناير
قال أحمد بهاء الدين شعبان، الأمين العام للحزب الاشتراكي المصري، إن جماعة الإخوان قبل ثورة 25 يناير، أكدوا أنهم لن يشاركوا فيها، وفي 23 يناير 2011، التقى وقتها بمحمد مرسي وكان معه محمد سعد الكتاتني وآخرين، في منزل عادل المعلم صاحب دار الشروق الدولية.


حماقي عرّفني على الدكتور| خالد سليم : استأصلت ورم في الأحبال الشوكية
كشف الفنان خالد سليم، عن الأزمة التي تعرض لها خلال الفترة الماضية والتي كانت سببا في زيادة وزنه؛ نظرًا لحصوله على "الكورتيزون"، مشددًا على أنه عاني ورمًا في الأحبال الشوكية.


كنت مرعوب .. أمير كرارة يكشف مفاجأة عن فيلم البعبع | فيديو
تحدث  الفنان أمير كرارة، عن فيلم البعبع، قائلا:"فيلم البعبع كان تحدي بالنسبة لي أن أقدم عمل فني مختلف عن ما قدمته من قبل"، موضحا:، "الفيلم مختلف، ومنذ زمن لم نقدم عمل أكشن كوميدى".


لهذه الأسباب انتفض المصريون ضد الإخوان في ثورة 30 يونيو | تقرير
استعرضت فضائية "إكسترا نيوز" تقريرًا عن مسببات ثورة المصريين في 30 يونيو، وذلك بمناسبة مرور 10 سنوات على ذكرى الثورة، في 30 يونيو 2013.


صدمة عزة بهاء في جنازة زوجها
كشفت عزة بهاء تفاصيل صدمتها عند معرفتها بزواج زوجها عليها، أثناء تشييع جثمانه، وقالت خلال لقائها في "قعدة ستات": أنا اتجوزت ٣ مرات ، لأن مليش حظ في الرحٖاله للاسف بختار غلط ..انا مره كنت متجوزه و هو كان مسافر و عمل حادثه و انا طبعا قاعده مستنياه يرجع فإتأخر فلقيت مامته بتكلمني تقولي أنه إتوفى.


أيهما أطول نهر النيل أم الأمازون؟.. تقرير يحسم الجدل.. فيديو
عرضت فضائية "العربية"، تقريرا عن أيهما أطول نهر النيل أم الأمازون؟.

وأوضح التقرير أن بعثة دولية تحاول حسم هذا الجدل على متن ثلاثة قوارب تعمل بالطاقة الشمسية، تخطط رحلة "نهر الأمازون من الجليد إلى البحر" لانطلاف من جبال الأنديز حتى المحيط الأطلسي في 6 أشهر.


رد قوي من أيمن الشيوي على منتقدي دور نابليون بمسلسل سره الباتع
حل الفنان أيمن الشيوي، ضيفا ببرنامج "spot light" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"، للحديث حول العديد من الموضوعات وبداية تكليفه كمدير للمسرح القومي.


أقرب الناس وراء الجريمة.. خنقوا سائق التوكتوك بملابس العيد وألقوه في الترعة
عرضت فضائية "العربية"، تقريرا يرصد تفاصيل جريمة بشعة في العيد شهدتها محافظة الجيزة.

وأوضح التقرير أن جريمة بشعة شهدتها منطقة أبو النمرس بالجيزة بعيد الأضحى المبارك راح ضحيتها مراهق عمره 14 عاما على يد زوج عمته وآخرين.

 

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