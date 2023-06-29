ردود أفعال إيجابية من الجمهور بشأن فيلم تاج لتامر حسني

حقق فيلم تاج للفنان تامر حسني، ردود أفعال إيجابية بعد عرضه مباشرة في السينما بمصر والوطن العربي.

حيث كانت كافة حفلات عرض الفيلم كاملة العدد بجميع أنحاء مصر والوطن العربي والجمهور طالب بفتح مواعيد عرض إضافية تبدأ من الساعة الرابعة فجراً حتى السادسة صباحاً.

وشارك الفنان تامر حسني، صورة جديدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وروج لفيلمه الجديد “تاج” وكتب: “لما تاج يروح السينما هو وعيلته كلها يحضروا الفيلم”.

ينتمي فيلم "تاج" لسلسلة أعمال "الأبطال الخارقين" (السوبر هيروز) في مصر والوطن العربي، ويجسد تامر حسني شخصيتين لتوأمين اسمهما تاج وهارون، ويمران بالعديد من الأزمات. ويُعتبر هذا الفيلم أول ظهور لبطل عربي خارق في السينما العربية، والفيلم بطولة تامر حسني، ودينا الشربيني، والمطربة ساندي، وبيومي فؤاد، والعديد من النجوم، ومن إخراج سارة وفيق.