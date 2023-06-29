مشاكل وأزمات.. محمد رمضان يكشف مواقف ندم عليها في حياته

حل الفنان محمد رمضان، ضيفا على برنامج كاربول كاريوكي عبر قناة دبي الفضائية، أول أيام عيد الأضحى المبارك، للتحدث عن حياته الفنية والخاصة.

وقال محمد رمضان، إنه ندم على مواقف في حياته الخاصة والعامة تسببت له في مشاكل، بسبب سوء إدارته للأزمة، ونفى تدخله في الأعمال الفنية ومنعه لممثلين أو ممثلات ليعمل معهم في أي عمل.

أحدث أعمال محمد رمضان

طرح الفنان محمد رمضان اغنيته الجديدة التى تحمل اسم "نيسيسار" وذلك عبر قناته على موقع التواصل الاجتماع اليوتيوب.

اغنية نيسيسار تجمع الفنان محمد رمضان والمغنيين Mario Fresh و Renvtø.

تم تصوير الأغنية في رومانيا، ويأتي طرح الكليب بعد ساعات من الإعلان عن انتهاء تصوير أحدث أفلام الفنان محمد رمضان "ع الزيرو".

كما طرح الفنان محمد رمضان، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات “يوتيوب”، أغنيتين جديدتين من فيلمه هارلي.

أغنية محمد رمضان الأولى، تحمل اسم فيلمه “هارلي”، والثانية تحمل اسم “هتجري ورايا”.

كلمات أغنية هارلي

ريح ريح ريح.. ما ترعشليش بعينك وتزمرلي.. عشان مارفعكش عالهارلي أوكاي.. طلق طالع من ماسورة أنا بدمر.. شادد أجزائي والسلاح جاهز معمر.. ساعة الدمار ممنوع هزار أنا مش بهرز.. أي مكنة فمصر تقولك هارلي هارلي.. خمسة خمسة لما باجي كله يسكت.. عالقديم وعالجديد انا جاي اشرس.. خدلك جنب ريح بس خمسة وأقطم.. عالطريق اشوفه جاي عشان يقولي.. هارلي ماتجيش عشان مافيش خلص البنزين.

إجازة محمد رمضان

وحصل محمد رمضان على إجازة عقب احتفاله بعيد ميلاده وقام بالسفر فى العديد من الدول الاوربية لقضاء إجازته بعد المجهود الذي بذله الفترة الماضية فى تصوير أحدث أعماله جعفر العمدة وفيلم هارلي، بالإضافة إلى مشاهد فيلمه الجديد ع الزيرو.