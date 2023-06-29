عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بالإسدال والجلباب.. أحدث ظهور لـ أسماء أبو اليزيد وخطيبها

اسماء ابو اليزيد
اسماء ابو اليزيد

شاركت الفنانة أسماء أبو اليزيد متابعيها صورة جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام خلال خاصية الاستوري.

 

وظهرت أسماء في الصورة بالإيسدال رفقة خطيبها الذي أرتدي الجلباب الأبيض.

 

وكتبت أسماء:"عيد سعيد".

 

ولم تعلن أسماء أبو اليزيد عن موعد زفافها حتى الآن لكنها قد تسير على خطى ميرنا نور الدين التي أعلنت خطبتها قبل أيام فقط من حفل زفافها.

خطوبة أسماء أبو اليزيد

احتفلت الفنانة أسماء أبو اليزيد، بخطوبتها من شاب من خارج الوسط الفني منذ أيام.

ويعمل خطيب أسماء أبو اليزيد، مدرب لياقة بدنية، ونشرت صورهما عبر حسابها على إنستجرام.

أسماء أبو اليزيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه الآن|زلزال يضرب أسعار الذهب عالميا ثاني أيام العيد وعيار21 مفاجأة

تطور جديد في سد النهضة .. عباس شراقي يكشف التفاصيل

صدمة لـ الزمالك وبيراميدز .. قرار عاجل في اتحاد جدة بشأن طارق حامد

بعد فوز الأوليمبي على مالي .. فزّورة من مهيب بـ بوست مثير

في ثاني أيام عيد الأضحى.. تعرف على سعر الدولار الأمريكي

تعرف على أصغر سيارة من أوبل في مصر

بعد حرق المصحف.. الأزهر يدعو لمقاطعة المنتجات السويدية ويطالب الحكومات الإسلامية باتخاذ مواقف جادة

عائد 22‎%‎ | أعلى 4 شهادات ادخارية في البنوك الحكومية.. مرتفعة وثابتة

ترشيحاتنا

إنفوجراف .. إنشاء 25 ألف وحدة سكنية بمشروع العمارة الخضراء

رفضت تصدير أسلحة.. سويسرا تتمسك بموقفها من الحرب الأوكرانية

الضوابط الشرعية للإنابة في رمي الجمرات .. لجنة الفتوى تكشف عنها

الرطوبة 85% .. الأرصاد تحذر من التعرض المباشر لأشعة الشمس| الطقس اليوم

التعليم تنفي تأجيل امتحان الفيزياء والتاريخ لطلاب الثانوية العامة.. وتؤكد عقدهما الأحد

الجيش الروسي: المدفعية تدمر معاقل محصنة للقوات الأوكرانية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول لبان الدكر؟

تعرف على فوائد زيت السمسم للشعر

فى أحضان زوجها.. شيرين عبد الوهاب تثير الجدل بفقدان وزنها

بملابس كاجوال.. ياسمين عز تثير الجدل بإطلالتها

فيديو

مقطع فيديو لمسنة تنهار من البكاء في مكة تثير تعاطف السوشيال ميديا..شاهد

مقطع فيديو على متن طائرة بريطانية يحصد ملايين المشاهدات.. شاهد

مشاكل وأزمات.. محمد رمضان يكشف مواقف ندم عليها في حياته

كلمة بحبك.. موقف محرج لـ محمد رمضان مع حنان ترك قبل سنوات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: مشروعك في الصيف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

نهال علام

نهال علام تكتب: قمة الميثاق التمويلي

اﻟﻤﺰﻳﺪ