تزايد إقبال الزائرين على حدائق القناطر للاحتفال بثاني أيام العيد ..صور

توافد الزائرين على حدائق ومتنزهات مدينة القناطر الخيرية للاحتفال بثانى أيام عيد الأضحى المبارك بعد أن قضوا اليوم الأول فى ذبح الأضاحى وزيارة الاهل والأقارب وتقديم التهانى لهم بالعيد

وحرص عدد كبير من الشباب على ركوب الحنطور والدراجات البخارية بأنواعها المختلفة وأيضًا ركوب الخيول للتنزه وسط حدائق ومتنزهات مدينة القناطر الخيرية خلال الاحتفال بالعيد.



من ناحية أخرى تفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية حدائق عفلة والياسمين للتأكد من نظافتها وجاهزيتها لاستقبال المواطنين الراغبين في قضاء يوم العيد بالمتنزهات العامة، وقد التقى بعدد من الأسر المترددين على الحدائق بالمدينة وتبادل المحافظ معهم التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك وتمنى لهم قضاء يوم سعيد بمدينة القناطر الخيرية، والتي تتسم حدائقها بالأشجار النادرة والمناظر الخلابة والهواء النقي مقدما الشكر لوزارة الري على مجهوداتها لتطوير حدائق القناطر والتي أصبحت علامة مميزة لاستقبال المواطنين من جميع المحافظات لقضاء العطلات والأعياد بها.



كما تفقد المحافظ عربات العيادة المتنقلة وسيارات الإسعاف والتي تمركزت في تلك الحدائق لتقديم الخدمات الطبية للمتر ديين عليها في حالة الطوارئ، موجها بالتمركز طوال أيام عطلة العيد والتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة في حالة وجود أي طوارئ.

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