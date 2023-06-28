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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القليوبية يشارك الأطفال الأيتام والمسنين فرحة أول أيام عيد الأضحى.. صور

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة

هنأ اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية يرافقه الدكتور جمال سوسه رئيس جامعة بنها الأطفال الأيتام بعيد الأضحى المبارك بمؤسسة البنين والبنات بمدينة بنها، حيث قدما لهم التهنئة بمناسبة العيد المبارك ، كما قدما لهم الهدايا العينية والمادية وذلك في إطار حرص المحافظ الدائم على المشاركة المجتمعية في مثل هذه المناسبات.

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وأكد المحافظ أنه يجب علينا جميعًا أن نهتم برعاية الأيتام ودعمهم حتى يصلوا إلى بر الأمان، مشدّدا على حسن الرعاية المقدمة لهم٬ مفيدًا بأن كل الأديان السماوية قدّمت الكثير من التعاليم التي تأمر برعاية اليتيم .


من ناحية اخرى قام محافظ القليوبية ورئيس الجامعة بتقديم التهنئة للسيدات والرجال نزلاء دار المسنين بمدينة بنها تقديرا لمكانتهم الكبيرة وتضحياتهم، وقام بتقديم بعض الهدايا الرمزية لهم ووجه القائمين على الدار تلبية أي متطلبات لهم.
واشار محافظ القليوبية إلى أنه يحرص على التواجد معهم في هذا اليوم تقديرا لهم، مؤكدا على أنهم قاما بتأدية رسالتهم على الوجه الأكمل تجاه أبنائهم والمجتمع، كما قام بتكريم عدد من اباء الدار مشيرا الى اهمية دور الاب ورسالته السامية تجاه ابنائه والمجتمع.


الجدير بالذكر أن محافظ القليوبية قد أعلن أنه سيتم فتح الحدائق، والمتنزهات، والأماكن السياحية، أمام المواطنين احتفالا بعيد الأضحى المبارك، كاشفا أنه تم إعلان الطوارئ وإلغاء أجازات العاملين بالمحليات، بالإضافة إلى تجهيز غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة، وربطها بالغرف الفرعية المشكلة داخل مجالس المدن والأحياء.


وأشار الهجان، إلى أنه تم توفير عدد من سيارات الإسعاف بمنطقة الحدائق للتعامل مع أية حالات طارئة خلال الاحتفالات ، مؤكدا أن مدينة القناطر الخيرية لها طابع خاص فى احتفالات الأعياد حيث تعتبر أهم عناوين البهجة والجمال لما تحتويه من مظاهر الطبيعة الخلابة، موضحا أنه تم الانتهاء من كافة الاستعدادات اللازمة للتيسير على قاصدى المدينة خلال احتفالات عيد الفطر المبارك.


وأوضح الهجان، أنه تم إعداد غرف عمليات طوال اليوم لتلقى الشكاوى والعمل على حلها، بالإضافة إلى إقامة مركز طبى داخل منطقة الحدائق، والتنسيق مع الأجهزة الأمنية والمرور لتسهيل عمليات الدخول والخروج من المدينة، فيما ستشارك فرق قصور الثقافة بالمحافظة فى الاحتفالات، من خلال عزف فرق الآلات النحاسية وآلات النفخ والمزمار البلدى والرقص الشعبى لتنفيذ البرامج المتميزة.

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