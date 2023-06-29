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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب محافظ القليوبية يتفقد أعمال رفع الإشغالات وسير العمل بالمستشفيات ..صور

الدكتور سمير حماد
الدكتور سمير حماد نائب محافظ القليوبية

أجرى الدكتور سمير حماد نائب محافظ القليوبية جولة تفقدية موسعة لمتابعة أعمال رفع الإشغالات والنظافة.

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وتابع نائب المحافظ ميدانيا جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظة في رفع المخلفات والإشغالات بنطاق مراكز ومدن الخانكة وشبين القناطر وشبرا الخيمة والخصوص.


كما تفقد نائب المحافظ مستشفى شبين القناطر المركزي ومستشفى الخصوص المركزي لمتابعة انتظام سير العمل، موجها التحية للأطقم الطبية مؤكدا على ضرورة الالتزام بتنفيذ خطة وزارة الصحة خلال فترة إجازة العيد لضمان استمرار تقديم الخدمة الطبية.


رافق نائب المحافظ خلال الجولة مجدي نجاح رئيس مركز ومدينة الخانكة وطلال ربيع نائب رئيس مدينة شبين القناطر وهاني عبد السميع نائب رئيس مدينة الخصوص.

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