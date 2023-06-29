اللحوم بـ 195جنيها.. مجمعات النيل: أسعار السلع أقل من الخارج بنسبة 25%

تحدث محمد أبو مندور، رئيس القطاع التجاري بشركة النيل الاستهلاكية، عن الاستعدادات خلال فترة عيد الأضحى، قائلا: المجمعات الاستهلاكية لبيع اللحوم مفتوحة أمام المواطنين بكامل طاقتها خلال أول وثاني أيام العيد.



وأضاف محمد أبو مندور، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج هذا الصباح المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن السلع متوفرة داخل المجمعات لمدة 6 أشهر، متابعا: تم استيراد ما يقارب من 25 ألف رأس ماشية، لتوفير اللحوم داخل الدولة.



وأوضح أن المجمعات الاستهلاكية توفر السلع الأساسية للمواطنين بجانب اللحوم والدواجن، مشددا على أن هناك رصيد أمن من الأرز والمكرونة والزيوت،. لمدة 6 أشهر



وأكد على أن أسعار السلع مناسبة للجميع، حيث تصل سعر اللحوم إلى 195 جنيه، والدواجن ب 85 جنيه، متابعا: نوفر أجود السلع بأقل الأسعار.



ولفت إلى أن الأسعار داخل المجمعات الاستهلاكية أقل من الخارج بنسبة 25%.