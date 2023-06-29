عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

خلال احتفالات العيد.. حملة على الوحدات المحلية والمراكز الطبية بكفر شكر بالقليوبية|صور

جانب من الحملة
جانب من الحملة

قامت الأجهزة التنفيذية بمجلس المدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية، بحملة على الوحدات المحلية والمراكز الطبية.

تزايد إقبال الزائرين على حدائق القناطر للاحتفال بثاني أيام العيد ..صور

نائب محافظ القليوبية يتفقد أعمال رفع الإشغالات وسير العمل بالمستشفيات ..صور

وقال الدكتور بكر عبد المنعم، رئيس مركز ومدينة كفر شكر، إنه تم المرور على مركز طب الأسرة بالمدينة والوحدات الصحية ومراكز الشباب ومحطات المياه والصرف بنطاق الوحدة المحلية بالمنشأة الكبرى مع أول أيام عيد الأضحى المبارك، وتمت متابعة الانضباط الإداري وتنفيذ القانون والتعليمات، والتأكد من حضور الأطقم الطبية أطباء، تمريض، كما تمت متابعة مدى توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، والتأكد من توافر اللقاحات ومدى الاهتمام بخدمات المرضى.

كما تم المرور على مجزر المدينة، وتم التأكد من إعفاء المواطنين من دفع رسوم الذبيح وفقا لقرار محافظ القليوبية وحالة النظافة داخل وخارج المجز الالتزام بالاشتراطات الصحية والبيطرية أثناء عمليات ذبح الأضاحي.

وأسفرت جولة المرور والمتابعة عن وجود بعض الملاحظات، وتم اتخاذ اللازم ضد المخالفين بالتنسيق مع الجهات المعنية بهدف راحة وخدمة جميع المواطنين.

356630997_691153919723948_4662279255703946686_n
356630997_691153919723948_4662279255703946686_n
356696905_691153863057287_6999975927414877246_n
356696905_691153863057287_6999975927414877246_n
356829183_691153916390615_165734728847098530_n
356829183_691153916390615_165734728847098530_n
القليوبية كفر شكر الوحدات المحلية المراكز الطبية رئيس مركز ومدينة كفر شكر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه الآن|زلزال يضرب أسعار الذهب عالميا ثاني أيام العيد وعيار21 مفاجأة

بعد حرقه في السويد.. شاهد| بوتين يحتضن المصحف ويؤكد: "المسلمون إخوتنا"

والدة طالبة أكتوبر: عامل الدليفري استدرج بنتي عشان يكسر عيني وأوافق يتجوزها 

مهمة مستحيلة.. كيف يصعد الزمالك لدوري أبطال إفريقيا على حساب الأهلي؟

فى ثاني أيام العيد.. هبوط بأسعار الذهب| عيار 21 مفاجأة

الدرجات حلوة|بشرى سارة من كنترولات الثانوية العامة وقرارات بشأن امتحان الكيمياء قريبا

منافس الزمالك .. النصر السعودي يضم صفقة عالمية خلال ساعات

دوافع سياسية.. صدى البلد يكشف أسباب حرق المصحف بالسويد واستفزاز المسلمين

موضوعات متعلقة

تزايد إقبال الزائرين على حدائق القناطر للاحتفال بثاني أيام العيد ..صور

نائب محافظ القليوبية يتفقد أعمال رفع الإشغالات وسير العمل بالمستشفيات ..صور

احتفالا بالعيد.. محافظ القليوبية يوزع الورود والهدايا على زوار القناطر

محافظ القليوبية يشارك الأطفال الأيتام والمسنين فرحة أول أيام عيد الأضحى.. صور

ترشيحاتنا

بريطانيا تكشف تفاصيل مثيرة بشأن طائرة نادرة أسقطتها فاجنر خلال تمردها ضد روسيا

ضربة موجعة للأبيض.. بيراميدز يتفوق على الزمالك ويقترب من حسم صفقة الموسم

هل يجوز جمع النذر والعقيقة في ذبيحة واحدة .. مجدي عاشور يرد

طواف الإفاضة .. حكمه وهل يجوز تركه وجمعه مع طواف الوداع؟

دوافع سياسية.. صدى البلد يكشف أسباب حرق المصحف بالسويد واستفزاز المسلمين

أسعار الأسماك والجمبري اليوم الخميس 29 يونيو ثاني أيام عيد الأضحى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صورة غريبة.. جزار يضع بخورا في فم عجل خلال عيد الأضحى

بعد هذا السيناريو|بيراميدز يطيح بآمال الزمالك بدوري إفريقيا..والقلعة البيضاء تحجز الكونفدرالية (تفاصيل)

وفرت أجرة الجزار.. سيدة مصرية تنهي أبرز مظاهر عيد الأضحي بمفردها

ماذا يحدث لجسمك عند تناول لبان الدكر؟

فيديو

مقطع فيديو لمسنة تنهار من البكاء في مكة تثير تعاطف السوشيال ميديا..شاهد

مقطع فيديو على متن طائرة بريطانية يحصد ملايين المشاهدات.. شاهد

مشاكل وأزمات.. محمد رمضان يكشف مواقف ندم عليها في حياته

كلمة بحبك.. موقف محرج لـ محمد رمضان مع حنان ترك قبل سنوات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: مشروعك في الصيف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

نهال علام

نهال علام تكتب: قمة الميثاق التمويلي

اﻟﻤﺰﻳﺪ