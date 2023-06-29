خلال احتفالات العيد.. حملة على الوحدات المحلية والمراكز الطبية بكفر شكر بالقليوبية|صور

قامت الأجهزة التنفيذية بمجلس المدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية، بحملة على الوحدات المحلية والمراكز الطبية.

وقال الدكتور بكر عبد المنعم، رئيس مركز ومدينة كفر شكر، إنه تم المرور على مركز طب الأسرة بالمدينة والوحدات الصحية ومراكز الشباب ومحطات المياه والصرف بنطاق الوحدة المحلية بالمنشأة الكبرى مع أول أيام عيد الأضحى المبارك، وتمت متابعة الانضباط الإداري وتنفيذ القانون والتعليمات، والتأكد من حضور الأطقم الطبية أطباء، تمريض، كما تمت متابعة مدى توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، والتأكد من توافر اللقاحات ومدى الاهتمام بخدمات المرضى.

كما تم المرور على مجزر المدينة، وتم التأكد من إعفاء المواطنين من دفع رسوم الذبيح وفقا لقرار محافظ القليوبية وحالة النظافة داخل وخارج المجز الالتزام بالاشتراطات الصحية والبيطرية أثناء عمليات ذبح الأضاحي.

وأسفرت جولة المرور والمتابعة عن وجود بعض الملاحظات، وتم اتخاذ اللازم ضد المخالفين بالتنسيق مع الجهات المعنية بهدف راحة وخدمة جميع المواطنين.

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