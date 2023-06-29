الأورمان توزع 12 عجلا على مواطني القليوبية بمناسبة عيد الأضحى المبارك

أعلن عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية أن جمعية الأورمان سوف تقوم بتوزع 12 عجل على مواطني القليوبية لدعم الأسر الأكثر احتياجا بمناسبة عيد الأضحي المبارك.

وقال المحافظ ان ذلك يأتى في إطار المشاركة المجتمعية التي تتبناها محافظة القليوبية وبالتنسيق مع جمعية الأورمان.

واكد المحافظ على أن المجتمع المدني شريك أساسي في الخطة التنموية للمحافظة خاصة في مجال الدفع بتحسين مستوى معيشة المواطن البسيط في القرى والمناطق الأكثر احتياجا والتي تتطلب مزيدا من التكاتف والتضافر للإرتقاء بمنظومة الخدمات والجوانب الحياتية لهم.