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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مستشفى النجوم| أزمة صحية لـ بيومي فؤاد بسبب وزنه.. وهاني شاكر يستكمل علاجه بالمنزل

صدى البلد

شهدت الأيام الماضية تعرض عدد من النجوم لأزمات صحية مختلفة، ونرصد في التقرير التالي آخر تطورات الحالة الصحية لكل النجوم الذين تعرضوا لوعكات صحية مؤخرا.

بيومى فؤاد

كشف الفنان بيومى فؤاد عن تطورات حالته الصحية بعد تعرضه إلى أزمة شديدة فى القدم بسبب زيادة وزنه.

وقال بيومى فؤاد فى تصريحات صحفية أنه يعانى من مشكلة فى عصب القدم بسبب زيادة الوزن ويسعى إلى العلاج بالخارج مع محاولة لانقاص وزنه.

أكد الفنان بيومي فؤاد، انه يعاني من بعض المشكلات في قدمه وظهره، وانه قرر الاستراحة فترة.

حسناء سيف الدين

كشفت الفنانة حسناء سيف الدين، عن تعرضها لوعكة صحية، خلال الفترة الحالية، ونقلها إلى المستشفى، بسبب الدايت.

وكتبت حسناء سيف الدين، منشورا مطولاً لها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قالت فيه: «قاعدة مبسوطة مع صحابي لا بيا ولا عليا وفجأة بقيت أعرق جامد وحاسة بدوخة وبترعش من البرد في عز الحر والدنيا أسودت في عيني وصحيت لاقتني في المستشفى».ح

وتابعت حسناء سيف الدين حديثها قائلة: «التشخيص دوار حركي وهبوط حاد في الضغط  نتيجة الدايت وإجهاد في الشغل.. يخربيت الدايت وسنينه الحمد لله أنا أحسن».

هانى شاكر

قال الدكتور محمد عبدالله المتحدث باسم نقابة المهن الموسيقية، إن الفنان هاني شاكر تعرّض لوعكة صحية، منذ عشرة أيام، مؤكداً أن الأطباء استطاعوا نجحوا في استئصال جزء بسيط من قولون الفنان هاني شاكر، حوالي بضعة سنتيمترات.

 

وأضاف محمد عبدالله خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "آخر النهار" على فضائية "النهار"، أن الفنان هاني شاكر عاد إلى منزله، مؤكداً أنه تواصل مع الفنان هاني شاكر اليوم، وكان بصحة جيدة.


وتابع: أن الجميع يفتخرون بأطباء مصر، منوهاً إلى أن الفنان هاني شاكر أصرّ على إجراء العملية في مصر، وتمت بنجاح كبير.

طارق النهرى

كشف الفنان طارق النهرى عن تطورات حالته الصحية بعد خضوعه إلى عملية جراحية فى القلب حيث تعرض لانسداد فى الشرايين ما استدعى إجراء قسطرة وتركيب دعامتين. 

وقال طارق النهرى فى أول تعليق له عبر صدى البلد: أنا بصحة جيدة وخرجت اليوم من المستشفى بعد أن اجرية عملية جراحية فى القلب وحاليا أعيش فترة نقاهة بالمنزل. 

وأضاف طارق النهرى : أحمد الله على كل شيء ومرور هذه الأزمة الصحية بسلام.

 

الفنان بيومي فؤاد الفنان طارق النهري الفنان هاني شاكر الفنانة حسناء سيف الدين نقابة المهن الموسيقية

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