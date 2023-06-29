عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

«100 يوم صحة» تقدم 50 ألف خدمة طبية مجانية للمواطنين بجميع المحافظات

صدى البلد

تلقى الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، تقريرًا مفصلًا عن خدمات المبادرات الصحية الرئاسية، التي قدمتها حملة «100 يوم صحة» للمواطنين بالمجان، خلال عملها يوم أمس، في جميع محافظات الجمهورية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه وفقا للتقرير، فإن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدمات مبادرات الرئيس عبدالفتاح السيسي للمواطنين خلال يوم أمس حيث وصلت لـ50 ألفًا و582خدمة طبية، وكانت المنوفية المحافظة الأعلى في إجمالي الخدمات المقدمة، وذلك بـ 7 آلاف و740خدمة طبية.

وأضاف «عبدالغفار» أن الحملة قدمت خدمات مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة لـ5409 سيدات “زيارة اولى"، فيما تلقت 18 الفا و460 سيدة الخدمات الصحية من المترددات على المبادرة، وكانت المنوفية
أعلى المحافظات بتقديم 3659 خدمة، تليها محافظة الدقهلية بـ 3182خدمة طبية، فيما قدمت الحملة خدمات مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى حديثي الولادة 3986 خدمة طبية، وكانت البحيرة أعلى المحافظات بـ 395خدمة طبية، تليها محافظة الجيزة بـ 381خدمة طبية.

وتابع «عبدالغفار» أنه وفقا للتقرير فإن حملة «100 يوم صحة» قدمت أمس، 15 ألفا و585خدمة طبية، ضمن مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي، وكانت المنوفية أعلى المحافظات بتقديم 3339 خدمة طبية، تليها محافظة الشرقية بـ 2410خدمة طبية.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الحملة قدمت أمس، 770 خدمة ضمن المبادرة الرئاسية لصحة الأم والجنين، وكانت المنوفية أعلى المحافظات بتقديم 329خدمة طبية، تليها محافظة البحيرة بـ 137خدمات، مضيفا أن حملة «100 يوم صحة» قدمت 1888 خدمة طبية لاستخراج شهادات مبادرة الرئيس لفحص المقبلين على الزواج، وكانت قنا أعلى المحافظات بـ268خدمة، تليها محافظة الدقهلية بـ 221خدمة.

وقال «عبدالغفار» ان حملة «100 يوم صحة» قدمت خدمات مبادرة الرئيس لفحص الأورام السرطانية (البروستاتا - القولون- الرئة - عنق الرحم) بملئ 4484 الف استمارة استبيان، وكانت القليوبية أعلى المحافظات بـ2364استمارة، تليها محافظة البحيرة بـ1090استمارة.

وجدد «عبدالغفار» دعوته لجميع المواطنين إلى التوجه لمقرات تقديم خدمات الحملة، وأماكن تمركز العيادات المتنقلة، للاستفادة بخدماتها الطبية المجانية، أو طلب الزيارات المنزلية للمرضى من المسنين، وغير القادرين على الحركة عبر الخط الساخن «15335».

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فى ثاني أيام العيد.. هبوط بأسعار الذهب| عيار 21 مفاجأة

500 جنيه الآن|زلزال يضرب أسعار الذهب عالميا ثاني أيام العيد وعيار21 مفاجأة

شاب يطلب كيلو لحمة عبر الفيس بوك .. وردود أفعال مفاجئة من المصريين

ضربة موجعة للأبيض.. بيراميدز يتفوق على الزمالك ويقترب من حسم صفقة الموسم

مهمة مستحيلة.. كيف يصعد الزمالك لدوري أبطال إفريقيا على حساب الأهلي؟

التصنيف بالكامل| 3 منتخبات تهدد مصر في قرعة التصفيات الإفريقية لكأس العالم 2026

بعد حرقه في السويد.. شاهد| بوتين يحتضن المصحف ويؤكد: "المسلمون إخوتنا"

والدة طالبة أكتوبر: عامل الدليفري استدرج بنتي عشان يكسر عيني وأوافق يتجوزها 

ترشيحاتنا

موعد مباراة الأهلي ضد البنك الأهلي في الدوري والقناة الناقلة

فضل الله: ثورة 30 يونيو نقطة تحول في تاريخ الدولة المصرية

لا تستعجلوا الحب.. رضوى الشربيني تثير الجدل بإطلالة جديدة

بث مباشر.. ضيوف الرحمن يؤدون طواف الإفاضة أول أيام التشريق

رئيس النيابة الإدارية: ثورة 30 يونيو عبرت عن تكاتف الشعب بمختلف طوائفه

ماتت على عرفات| الحاجة راجية تاهت حتى الموت.. وابنها يكشف آخر لحظاتها المؤثرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماتت على عرفات| الحاجة راجية تاهت حتى الموت.. وابنها يكشف آخر لحظاتها المؤثرة

صورة غريبة.. جزار يضع بخورا في فم عجل خلال عيد الأضحى

بعد هذا السيناريو|بيراميدز يطيح بآمال الزمالك بدوري إفريقيا..والقلعة البيضاء تحجز الكونفدرالية (تفاصيل)

وفرت أجرة الجزار.. سيدة مصرية تنهي أبرز مظاهر عيد الأضحي بمفردها

فيديو

مقطع فيديو لمسنة تنهار من البكاء في مكة تثير تعاطف السوشيال ميديا..شاهد

مقطع فيديو على متن طائرة بريطانية يحصد ملايين المشاهدات.. شاهد

مشاكل وأزمات.. محمد رمضان يكشف مواقف ندم عليها في حياته

كلمة بحبك.. موقف محرج لـ محمد رمضان مع حنان ترك قبل سنوات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. صابر حارص يكتب: خلاصة الدين كله في الحج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: مشروعك في الصيف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

اﻟﻤﺰﻳﺪ